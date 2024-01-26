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    • Реакция Каррагера на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

    Реакция Каррагера на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

    Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал решение Юргена Клоппа покинуть пост главного тренера по окончании сезона-2023/24.

    «Эта новость стала бы настоящим ударом для клуба в любой момент, когда бы об этом не объявили. Просто я думал, что это произойдет только через несколько лет.

    Что за тренер, что за человек! Юрген, нужно громко хлопнуть дверью!» – написал Каррагер в соцсетях.

    • Немец возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
    • При нем команда выиграла 7 трофеев.
    • Клопп не побеждал только в одном турнире с мерсисайдцами.

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    Источник: твиттер Джейми Каррагера

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    Сегодня, 15:56
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1706274304
    Таблеток объелся, вены вскрыл, повесился. Во́т это реакция! :)))
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