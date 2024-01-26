Реакция Каррагера на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал решение Юргена Клоппа покинуть пост главного тренера по окончании сезона-2023/24.

«Эта новость стала бы настоящим ударом для клуба в любой момент, когда бы об этом не объявили. Просто я думал, что это произойдет только через несколько лет.

Что за тренер, что за человек! Юрген, нужно громко хлопнуть дверью!» – написал Каррагер в соцсетях.