⚡️ Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона

Юрген Клопп через несколько месяцев покинет пост главного тренера «Ливерпуля».
По словам немецкого специалиста, у него больше нет энергии, чтобы работать на прежнем уровне.
«Понимаю, что для многих это шок, но я попытаюсь объяснить свое решение. Я люблю абсолютно все в этом клубе и городе, я люблю болельщиков, команду, персонал. Я люблю все.
Дело в том, что у меня, как бы это сказать, заканчивается энергия. Знаю, что не могу делать эту работу снова и снова, и снова, и снова.
После тех лет, которые мы провели вместе, самое меньшее, что я должен сделать, это сказать правду – и это правда», – заявил Клопп.
- Немец возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
- При нем команда выиграла 7 трофеев.