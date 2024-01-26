⚡️ Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона

Юрген Клопп через несколько месяцев покинет пост главного тренера «Ливерпуля».

По словам немецкого специалиста, у него больше нет энергии, чтобы работать на прежнем уровне.

«Понимаю, что для многих это шок, но я попытаюсь объяснить свое решение. Я люблю абсолютно все в этом клубе и городе, я люблю болельщиков, команду, персонал. Я люблю все.

Дело в том, что у меня, как бы это сказать, заканчивается энергия. Знаю, что не могу делать эту работу снова и снова, и снова, и снова.

После тех лет, которые мы провели вместе, самое меньшее, что я должен сделать, это сказать правду – и это правда», – заявил Клопп.