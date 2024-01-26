Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • ⚡️ Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона

    ⚡️ Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона

    Юрген Клопп через несколько месяцев покинет пост главного тренера «Ливерпуля».

    По словам немецкого специалиста, у него больше нет энергии, чтобы работать на прежнем уровне.

    «Понимаю, что для многих это шок, но я попытаюсь объяснить свое решение. Я люблю абсолютно все в этом клубе и городе, я люблю болельщиков, команду, персонал. Я люблю все.

    Дело в том, что у меня, как бы это сказать, заканчивается энергия. Знаю, что не могу делать эту работу снова и снова, и снова, и снова.

    После тех лет, которые мы провели вместе, самое меньшее, что я должен сделать, это сказать правду – и это правда», – заявил Клопп.

    • Немец возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
    • При нем команда выиграла 7 трофеев.

    Новости по теме
    Реакция Каррагера на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля» 1
    Клопп не выиграл только один турнир, в котором участвовал с «Ливерпулем» 5
    Букмекеры определили главных претендентов на замену Клоппу в «Ливерпуле»
    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:46
    Рекомендуем
    Комментарии (14)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Artemka444
    1706266422
    Ну надо передохнуть чуть чуть и другой топ клуб!!!
    Ответить
    JTherry
    1706266500
    скоро в Барсе место главного тренера освободится...)
    Ответить
    ilichkadr
    1706266571
    Достойное решение мужика. С Ливерпулем Клопп выиграл всё, что мог взяв ЛЧ. Чего ещё желать себе? Можно и отдохнуть.........
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1706268482
    Он решил возглавить Спартак,но сказать пока не решается
    Ответить
    Вомбат
    1706269904
    Думаю, что летом Алонсо из Левекузена поедет в Ливерпуль, Клоп из Ливерпуля - в Барселону, а Хави -- в Леверкузен.
    Ответить
    gor77
    1706271333
    Да, уж! Президент компании Fenway Sports Group, которая владеет английским клубом, Майк Гордон: — Можно даже не говорить, что нам будет очень грустно потерять не просто тренера такого уровня, но человека и лидера, к которому мы испытываем огромное уважение, благодарность и привязанность. В то же время мы полностью уважаем его желания и причины, по которым он решил, что нынешний сезон станет для него последним в «Ливерпуле».
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+