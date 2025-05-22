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  • Каррагер поиздевался над «Манчестер Юнайтед», обыграв знаменитую цитату Фергюсона

Каррагер поиздевался над «Манчестер Юнайтед», обыграв знаменитую цитату Фергюсона

Сегодня, 09:35

Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер высмеял «Манчестер Юнайтед» по итогам финала Лиги Европы.

  • Манкунианцы уступили «Тоттенхэму» – 0:1.
  • Единственный гол был забит на 42-й минуте.
  • «МЮ» завершил сезон без трофеев и не попал в еврокубки-2025/26.

«Парни, это «Манчестер Юнайтед»!» – написал Каррагер в соцсетях, обыграв знаменитую цитату Алекса Фергюсона.

Экс-тренер «МЮ» однажды мотивировал свою команду фразой «Парни, это «Тоттенхэм», которая принижала соперника.

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Источник: твиттер Джейми Каррагера
Лига Европы Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Каррагер Джейми Фергюсон Алекс
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