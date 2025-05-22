Каррагер поиздевался над «Манчестер Юнайтед», обыграв знаменитую цитату Фергюсона

Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер высмеял «Манчестер Юнайтед» по итогам финала Лиги Европы.
- Манкунианцы уступили «Тоттенхэму» – 0:1.
- Единственный гол был забит на 42-й минуте.
- «МЮ» завершил сезон без трофеев и не попал в еврокубки-2025/26.
«Парни, это «Манчестер Юнайтед»!» – написал Каррагер в соцсетях, обыграв знаменитую цитату Алекса Фергюсона.
Экс-тренер «МЮ» однажды мотивировал свою команду фразой «Парни, это «Тоттенхэм», которая принижала соперника.
Источник: твиттер Джейми Каррагера