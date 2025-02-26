Каррагер оценил шансы «Реала» выиграть Лигу чемпионов

Джейми Каррагер порассуждал о перспективах «Реала» во второй раз подряд победить в ЛЧ.
«Думаю, они входят в число фаворитов. Обычно «Реал» начинает медленно, но после Рождества набирает обороты.
Европа должна их бояться. Мбаппе и Винисиус являются одними из лучших игроков мира.
До начала сезона было загадкой, смогут ли они играть вместе, но теперь Карло Анчелотти нашел правильную структуру, позволяющую выжать максимум из них обоих», – сказал Каррагер.
- «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с «Атлетико».
- В прошлом сезоне мадридцы стали 15-кратными победителями турнира.