Каррагер оценил шансы «Реала» выиграть Лигу чемпионов

Джейми Каррагер порассуждал о перспективах «Реала» во второй раз подряд победить в ЛЧ.

«Думаю, они входят в число фаворитов. Обычно «Реал» начинает медленно, но после Рождества набирает обороты.

Европа должна их бояться. Мбаппе и Винисиус являются одними из лучших игроков мира.

До начала сезона было загадкой, смогут ли они играть вместе, но теперь Карло Анчелотти нашел правильную структуру, позволяющую выжать максимум из них обоих», – сказал Каррагер.