Каррагер раскрыл реакцию Гарри Невилла на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

Гари Невилл пророчит «Ливерпулю» многолетние страдания после отставки Юргена Клоппа. Об этом рассказал Джейми Каррагер.
«Я проснулся и увидел новости. Невилл написал мне, что катается на лыжах.
Хотите, прочту его сообщение? «Я в Куршевеле, ваш тренер уходит, а вы будете страдать ещe 30 лет!» – передал Каррагер послание своего коллеги.
- Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
- При нем команда выиграла 7 трофеев.
- Тренер не побеждал только в одном турнире с мерсисайдцами.
- Летом он уйдет по собственному желанию и возьмет годичную паузу.