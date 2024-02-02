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    • Каррагер раскрыл реакцию Гарри Невилла на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

    Каррагер раскрыл реакцию Гарри Невилла на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

    Гари Невилл пророчит «Ливерпулю» многолетние страдания после отставки Юргена Клоппа. Об этом рассказал Джейми Каррагер.

    «Я проснулся и увидел новости. Невилл написал мне, что катается на лыжах.

    Хотите, прочту его сообщение? «Я в Куршевеле, ваш тренер уходит, а вы будете страдать ещe 30 лет!» – передал Каррагер послание своего коллеги.

    • Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
    • При нем команда выиграла 7 трофеев.
    • Тренер не побеждал только в одном турнире с мерсисайдцами.
    • Летом он уйдет по собственному желанию и возьмет годичную паузу.

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    Источник: Daily Mail

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    02.02.2024 15:55
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