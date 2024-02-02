Каррагер раскрыл реакцию Гарри Невилла на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

Гари Невилл пророчит «Ливерпулю» многолетние страдания после отставки Юргена Клоппа. Об этом рассказал Джейми Каррагер.

«Я проснулся и увидел новости. Невилл написал мне, что катается на лыжах.

Хотите, прочту его сообщение? «Я в Куршевеле, ваш тренер уходит, а вы будете страдать ещe 30 лет!» – передал Каррагер послание своего коллеги.