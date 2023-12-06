Гари Невилл включился в спор Гвардиолы и Каррагера

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на заочную перепалку между Хосепом Гвардиолой и Джейми Каррагером.

«Старый учитель Пеп прошелся по мне и Карре. По мне – за то, что я не выиграл четыре титула подряд. Прости, Пеп. Приношу свои извинения.

По моему другу Джеймсу из «Ливерпуля» – за то, что он ни разу не праздновал победу в АПЛ. Меня это позабавило.

Грязный скаузерский пес Каррагер дал Пепу ответ, да? Он сказал, что если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству или против него было выдвинуто 115 обвинений в нарушении правил, то, возможно, он бы выиграл титул.

Карра, приятель, я думаю, что ты выиграл бы титул, если бы не пинал мяч в собственные ворота. Это очень помогло бы твоей команде!» – пошутил Невилл.