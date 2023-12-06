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    Гари Невилл включился в спор Гвардиолы и Каррагера

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на заочную перепалку между Хосепом Гвардиолой и Джейми Каррагером.

    «Старый учитель Пеп прошелся по мне и Карре. По мне – за то, что я не выиграл четыре титула подряд. Прости, Пеп. Приношу свои извинения.

    По моему другу Джеймсу из «Ливерпуля» – за то, что он ни разу не праздновал победу в АПЛ. Меня это позабавило.

    Грязный скаузерский пес Каррагер дал Пепу ответ, да? Он сказал, что если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству или против него было выдвинуто 115 обвинений в нарушении правил, то, возможно, он бы выиграл титул.

    Карра, приятель, я думаю, что ты выиграл бы титул, если бы не пинал мяч в собственные ворота. Это очень помогло бы твоей команде!» – пошутил Невилл.

    • «Сити» становился чемпионом Англии в 3 последних сезонах.
    • Сейчас у команды серия из 3 ничьих подряд в АПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.12.2023 21:56
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