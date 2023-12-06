Гвардиола и Каррагер устроили заочную перепалку

Хосеп Гвардиола и Джейми Каррагер обменялись колкостями в адрес друг друга.
Тренеру не понравились слова экспертов Sky Sports про самоуспокоенность «Манчестер Сити» после трех ничьих подряд в АПЛ.
«Честно говоря, мне нечего сказать про экспертов. Каррагер вообще ни разу не выиграл титул АПЛ», – сказал испанец.
Экс-капитан «Ливерпуля» ответил Гвардиоле в соцсетях.
«Наверное, я бы выиграл один раз, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству и обвинялся в 115 нарушениях финансовых правил АПЛ!», – написал Каррагер.
Источник: Daily Mail