Гвардиола и Каррагер устроили заочную перепалку

Хосеп Гвардиола и Джейми Каррагер обменялись колкостями в адрес друг друга.

Тренеру не понравились слова экспертов Sky Sports про самоуспокоенность «Манчестер Сити» после трех ничьих подряд в АПЛ.

«Честно говоря, мне нечего сказать про экспертов. Каррагер вообще ни разу не выиграл титул АПЛ», – сказал испанец.

Экс-капитан «Ливерпуля» ответил Гвардиоле в соцсетях.

«Наверное, я бы выиграл один раз, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству и обвинялся в 115 нарушениях финансовых правил АПЛ!», – написал Каррагер.