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    Гвардиола и Каррагер устроили заочную перепалку

    Хосеп Гвардиола и Джейми Каррагер обменялись колкостями в адрес друг друга.

    Тренеру не понравились слова экспертов Sky Sports про самоуспокоенность «Манчестер Сити» после трех ничьих подряд в АПЛ.

    «Честно говоря, мне нечего сказать про экспертов. Каррагер вообще ни разу не выиграл титул АПЛ», – сказал испанец.

    Экс-капитан «Ливерпуля» ответил Гвардиоле в соцсетях.

    «Наверное, я бы выиграл один раз, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству и обвинялся в 115 нарушениях финансовых правил АПЛ!», – написал Каррагер.

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    Источник: Daily Mail

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