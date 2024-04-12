Каррагер обратился к Клоппу после разгромного поражения «Ливерпуля» от «Аталанты»

Бывший капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер дал совет главному тренеру команды Юргену Клоппу.
- Мерсисайдцы дома разгромно проиграли «Аталанте» со счетом 0:3 в первом четвертьфинале Лиги Европы.
- Ответный матч состоится 18 апреля в Бергамо.
«Ужасный результат и игра «Ливерпуля». Единственный плюс от такого поражения – Юрген должен сыграть вторым составом в ответном матче и полностью сосредоточиться на АПЛ!» – написал Каррагер в соцсетях.
- В АПЛ «Ливерпуль» набрал 71 очко в 31 туре.
- Команда уступает лидерство «Арсеналу» только по дополнительным показателям.
- «Манчестер Сити» идет на 3-м месте, имея на 1 балл меньше.