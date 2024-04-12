Каррагер обратился к Клоппу после разгромного поражения «Ливерпуля» от «Аталанты»

Бывший капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер дал совет главному тренеру команды Юргену Клоппу.

Мерсисайдцы дома разгромно проиграли «Аталанте» со счетом 0:3 в первом четвертьфинале Лиги Европы.

Ответный матч состоится 18 апреля в Бергамо.

«Ужасный результат и игра «Ливерпуля». Единственный плюс от такого поражения – Юрген должен сыграть вторым составом в ответном матче и полностью сосредоточиться на АПЛ!» – написал Каррагер в соцсетях.