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    • Каррагер обратился к Клоппу после разгромного поражения «Ливерпуля» от «Аталанты»

    Каррагер обратился к Клоппу после разгромного поражения «Ливерпуля» от «Аталанты»

    Бывший капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер дал совет главному тренеру команды Юргену Клоппу.

    • Мерсисайдцы дома разгромно проиграли «Аталанте» со счетом 0:3 в первом четвертьфинале Лиги Европы.
    • Ответный матч состоится 18 апреля в Бергамо.

    «Ужасный результат и игра «Ливерпуля». Единственный плюс от такого поражения – Юрген должен сыграть вторым составом в ответном матче и полностью сосредоточиться на АПЛ!» – написал Каррагер в соцсетях.

    • В АПЛ «Ливерпуль» набрал 71 очко в 31 туре.
    • Команда уступает лидерство «Арсеналу» только по дополнительным показателям.
    • «Манчестер Сити» идет на 3-м месте, имея на 1 балл меньше.

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    Источник: твиттер Джейми Каррагера

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    12.04.2024 14:50
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1712923469
    Да, вчера Ливерпуль выглядел не как топ-клуб во главе с Клоппом, а как клоповник. (((
    Ответить
    ...уефан
    1712923987
    ..."Да, вчера были раки.., ну, о-о-очень маленькие, но по три рубля.., ну, о-о-чень маленькие!"(с)...
    Ответить
    Cleaner
    1712934692
    Я думаю, что Клопп попытается взять реванш. Клопп не из тех, кто сдается...
    Ответить
    Fialet
    1712943452
    Надеюсь Клоп и в АПЛ пролетит мимо трофея. Я не против Ливерпуля, а против Клопа конкретно.
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