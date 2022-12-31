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Джейми Каррагер
Главные новости
Хет-трик Дзюбы, скандал в матче «Спартак» – «Урал» и другие новости дня
01:04
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00:53
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00:34
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00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
Оффтоп
Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
00:11
Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»
3
4 марта
23:38
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Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
3
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за негатив в свой адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
1
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
7
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
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Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
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22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
9
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:31
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
10
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
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⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
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Джейми Каррагер - новости
Защитник
Имя
Джейми
Фамилия
Каррагер
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
28 января 1978 (45 лет)
Рост
192
Вес
84
Статистика
Новости
Статьи
Посты
16 февраля
21:09
Каррагер высмеял владельца «Челси» после поражения от «Боруссии» в ЛЧ
1
5 февраля
23:52
Каррагер считает, что Холанд выбрал не тот клуб: «Сити» забил бы столько голов и без него»
1
24 января
10:28
Каррагер: «Эвертон» остается худшим клубом Англии. Там бардак»
31 декабря 2022
12:22
Каррагер: «Роналду завершил карьеру в интервью с Морганом»
5
12 декабря 2022
14:35
Каррагер: «Победа на ЧМ-2022 сделает Месси величайшим футболистом в истории»
12
25 ноября 2022
10:32
Каррагер сравнил нынешнюю сборную Англии с той, за которую выступал он
14 ноября 2022
11:27
Каррагер высмеял слова Роналду о поддержке со стороны болельщиков «МЮ»
1
1 ноября 2022
08:53
Невилл – о поведении Роналду: «Мы с Каррагером на получим рождественские открытки»
1
12 октября 2022
19:12
Каррагер: «Клопп – бог. «Ливерпулю» нужно менять игроков, а не тренера»
5
23 августа 2022
15:20
Каррагер прокомментировал отказ Роналду пожать ему руку перед матчем «МЮ» – «Ливерпуль»
1
08:29
Фото
Роналду не стал жать руку Каррагеру перед матчем «МЮ» – «Ливерпуль»
2
15 июня 2022
01:18
«Заткнитесь, клоуны». Каррагер ответил критикам Саутгейта после 0:4 с Венгрией
4
20 мая 2022
08:46
Ришарлисон: «Каррагер, помой рот, прежде чем говорить об «Эвертоне». Я тебя не уважаю»
2
20 февраля 2022
14:12
Каррагер – о поражении «Сити» от «Тоттенхэма»: «Чемпионская гонка в АПЛ вернулась»
7 мая 2021
22:24
«Эвертон» планирует подписать 18-летнего сына Каррагера
1
8 декабря 2020
11:44
Каррагер: «Погба и его агент Райола позорят «Юнайтед». Когда от него уже избавятся?»
1
9 мая 2020
16:16
Бобби Мур – лучший футболист, не выигрывавший чемпионат Англии, по версии Sky Sports. Джеррард и Гаскойн – в тройке
1
1 мая 2020
08:27
Каррагер: «Фирмино, Салах, Мане смогут выступать на топ-уровне еще года полтора»
27 апреля 2020
21:59
Фото
Джеррард, Бэйл и Кейн – в сборной лучших футболистов, не выигрывавших АПЛ
1
25 апреля 2020
10:00
Жена и тетя Каррагера заболели коронавирусом
24 апреля 2020
08:19
Каррагер – о переходе Торреса в «Челси»: «Понимал, что мы их надурили»
5
22 апреля 2020
11:48
Каррагер – об укусах Суареса: «Луис сначала отрицал это в раздевалке»
1
21 апреля 2020
11:03
Видео
Каррагер – о 4:4 на «Энфилде»: «Аршавин был особенным»
19
18 февраля 2020
14:37
Каррагер: «Не могу поверить, что «Ман Сити» сейчас играет в ЛЧ. Что будет, если они ее выиграют?»
7
4 ноября 2019
10:34
Каррагер – об удалении Сона за фол на Гомеше: «Это однозначно не красная»
2
15 сентября 2019
07:25
Каррагер: «Манчестер Сити» – лучшая команда Европы. «Ливерпуль» хоть и выиграл ЛЧ, но отстает»
2
9 апреля 2019
14:40
Каррагер: «Азар слишком хорош для «Челси». Он должен играть за «Реал» или «Барселону»
4
4 марта 2019
09:21
Каррагер: «Ван Дейка должны признать лучшим футболистом года»
3
11 февраля 2019
10:55
Каррагер: «Кажется, Сарри превратил «Челси» в «Арсенал»
10
5 февраля 2019
09:32
Каррагер: «Манчестер Юнайтед» имеет лучший состав, чем «Ливерпуль»
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