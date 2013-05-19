Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джейми Каррагер - статистика

Завершил карьеру
28 января 1978 (48)
#23 | Защитник
192 см | 84 кг
Англия
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливерпуль
24
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.05.2013
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 86'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Фулхэм
1 : 3
12.05.2013
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Ливерпуль
0 : 0
05.05.2013
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ньюкасл
0 : 6
27.04.2013
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Ливерпуль
2 : 2
21.04.2013
Челси
1' - 90'
64'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Рединг
0 : 0
13.04.2013
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Ливерпуль
0 : 0
07.04.2013
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Астон Вилла
1 : 2
31.03.2013
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Ливерпуль
3 : 2
10.03.2013
Тоттенхэм
1' - 90'
83'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Уиган Атлетик
0 : 4
02.03.2013
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Ливерпуль
5 : 0
17.02.2013
Суонси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Ливерпуль
0 : 2
11.02.2013
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Манчестер Сити
2 : 2
03.02.2013
Ливерпуль
1' - 90'
57'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Арсенал
2 : 2
30.01.2013
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Ливерпуль
5 : 0
19.01.2013
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
13.01.2013
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ливерпуль
3 : 0
02.01.2013
Сандерленд
74' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 3
30.12.2012
Ливерпуль
86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Сток Сити
3 : 1
26.12.2012
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.12.2012
Фулхэм
83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ливерпуль
1 : 3
15.12.2012
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Вест Хэм
2 : 3
09.12.2012
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ливерпуль
1 : 0
01.12.2012
Саутгемптон
88' - 90'
90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Тоттенхэм
2 : 1
28.11.2012
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Суонси
0 : 0
25.11.2012
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Ливерпуль
3 : 0
17.11.2012
Уиган Атлетик
82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Челси
1 : 1
11.11.2012
Ливерпуль
1' - 90'
73'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Ливерпуль
1 : 1
04.11.2012
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Эвертон
2 : 2
28.10.2012
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Ливерпуль
1 : 0
20.10.2012
Рединг
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Ливерпуль
0 : 0
07.10.2012
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Норвич Сити
2 : 5
29.09.2012
Ливерпуль
73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Ливерпуль
1 : 2
23.09.2012
Манчестер Юнайтед
82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Сандерленд
1 : 1
15.09.2012
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ливерпуль
0 : 2
02.09.2012
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Ливерпуль
2 : 2
26.08.2012
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Вест Бромвич
3 : 0
18.08.2012
Ливерпуль
60' - 90'
Главные новости
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
1
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
75
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
Вчера, 21:27
18
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
Вчера, 20:54
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+