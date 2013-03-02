|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|24
|0
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2013
|1' -86'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|12.05.2013
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|1:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|05.05.2013
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|27.04.2013
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|0:6
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|21.04.2013
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:2
|Челси (Лондон)
|64'
|13.04.2013
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|07.04.2013
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Вест Хэм (Лондон)
|31.03.2013
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|10.03.2013
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|83'
|02.03.2013
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:4
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|17.02.2013
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|5:0
|Суонси (Суонси)
|11.02.2013
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|03.02.2013
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|57'
|30.01.2013
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|2:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|19.01.2013
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|5:0
|Норвич Сити (Норвич)
|13.01.2013
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|02.01.2013
|74' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|30.12.2012
|86' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|26.12.2012
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|22.12.2012
|83' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:0
|Фулхэм (Лондон)
|15.12.2012
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:3
|Астон Вилла (Бирмингем)
|09.12.2012
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|2:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|01.12.2012
|88' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|90'
|28.11.2012
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|25.11.2012
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|17.11.2012
|82' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|11.11.2012
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|1:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|73'
|04.11.2012
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|28.10.2012
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|20.10.2012
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|07.10.2012
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|29.09.2012
|73' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:5
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|23.09.2012
|82' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|15.09.2012
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|02.09.2012
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:2
|Арсенал (Лондон)
|26.08.2012
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:2
|Манчестер Сити (Манчестер)
|18.08.2012
|60' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)