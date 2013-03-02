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    Джейми Каррагер - статистика

    Защитник
    Имя Джейми
    Фамилия Каррагер
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 января 1978 (45 лет)
    Рост 192
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливерпуль 24 0 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2013 1' -86' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    12.05.2013 1' -90' Фулхэм (Лондон) 1:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    05.05.2013 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 Эвертон (Ливерпуль)
    27.04.2013 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 0:6 Ливерпуль (Ливерпуль)
    21.04.2013 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 2:2 Челси (Лондон)
    64'
    13.04.2013 1' -90' Рединг (Рединг) 0:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    07.04.2013 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 Вест Хэм (Лондон)
    31.03.2013 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 1:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    10.03.2013 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 3:2 Тоттенхэм (Лондон)
    83'
    02.03.2013 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:4 Ливерпуль (Ливерпуль)
    17.02.2013 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 5:0 Суонси (Суонси)
    11.02.2013 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    03.02.2013 1' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 2:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    57'
    30.01.2013 1' -90' Арсенал (Лондон) 2:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    19.01.2013 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 5:0 Норвич Сити (Норвич)
    13.01.2013 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    02.01.2013 74' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 3:0 Сандерленд (Сандерленд)
    30.12.2012 86' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    26.12.2012 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    22.12.2012 83' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 4:0 Фулхэм (Лондон)
    15.12.2012 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 1:3 Астон Вилла (Бирмингем)
    09.12.2012 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 2:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    01.12.2012 88' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    90'
    28.11.2012 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 2:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    25.11.2012 Был в запасе Суонси (Суонси) 0:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    17.11.2012 82' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 3:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    11.11.2012 1' -90' Челси (Лондон) 1:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    73'
    04.11.2012 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 1:1 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    28.10.2012 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 2:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    20.10.2012 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 1:0 Рединг (Рединг)
    07.10.2012 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    29.09.2012 73' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:5 Ливерпуль (Ливерпуль)
    23.09.2012 82' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    15.09.2012 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 1:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    02.09.2012 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 0:2 Арсенал (Лондон)
    26.08.2012 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:2 Манчестер Сити (Манчестер)
    18.08.2012 60' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
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