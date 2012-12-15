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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Астон Вилла
Ливерпуль - Астон Вилла: обзор матча 15 декабря 2012
Ливерпуль
15.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Астон Вилла
87'
С. Джеррард
29'
К. Бентеке
40'
А. Вайманн
51'
К. Бентеке
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Астон Вилла
90'
+2
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
А. Вайманн
Желтая карточка
Л. Суарес
90'
88'
Желтая карточка
К. Бентеке
ГОЛ! 1:3!
С. Джеррард
Пас отдал
Г. Джонсон
87'
86'
Замена
К. Эль-Ахмади
️️️️
Б. Беннэн
70'
Замена
Ф. Делф
️️️️
Б. Холмен
64'
Желтая карточка
М. Лоутон
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Л. Лейва
60'
51'
ГОЛ! 0:3!
К. Бентеке
Пас отдал
Б. Холмен
Замена
Д. Коул
️️️️
Д. Шелви
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
А. Вайманн
Пас отдал
К. Бентеке
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Б. Холмен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
19
Стюарт Даунинг
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
26
Джонджо Шелви
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
14
Бретт Холмен
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Сусо
ПВ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Рейна
19
Даунинг
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джонсон
6
Лейва
7
Аллен
8
Джеррард
19
Стерлинг
26
Шелви
9
Суарес
4-1-3-2
1
Гьюзан
38
Лоутон
17
Бэйкер
26
Кларк
2
Личай
8
Вествуд
14
Холмен
17
Херд
10
Беннэн
18
Вайманн
20
Бентеке
6
Лейва
14
Хендерсон
14
Хендерсон
6
Лейва
26
Шелви
12
Коул
12
Коул
26
Шелви
14
Холмен
18
Делф
18
Делф
14
Холмен
18
Вайманн
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
18
Вайманн
10
Беннэн
20
Эль-Ахмади
20
Эль-Ахмади
10
Беннэн
Остались в запасе
Ливерпуль
Астон Вилла
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
10
Сусо
ПВ
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Ливерпуль - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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