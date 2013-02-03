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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ливерпуль
Манчестер Сити - Ливерпуль: обзор матча 03 февраля 2013
Манчестер Сити
03.02.2013, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
23'
Э. Джеко
78'
С. Агуэро
29'
Д. Старридж
73'
С. Джеррард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ливерпуль
90'
+2
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Старридж
Замена
С. Насри
️️️️
Г. Бэрри
88'
81'
Желтая карточка
С. Джеррард
ГОЛ! 2:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Г. Бэрри
78'
76'
Замена
М. Шкртел
️️️️
Х. Энрике
Замена
Майкон
️️️️
Д. Сильва
74'
73'
ГОЛ! 1:2!
С. Джеррард
Желтая карточка
Х. Гарсия
70'
57'
Желтая карточка
Д. Каррагер
Замена
А. Коларов
️️️️
М. Настасич
56'
54'
Желтая карточка
Д. Старридж
36'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Желтая карточка
Э. Джеко
30'
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Старридж
Пас отдал
С. Джеррард
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Милнер
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
(К)
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
18
Гарет Бэрри
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Майкон
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Скотт Синклейр
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Харт
3
Клиши
15
Лескотт
22
Настасич
5
Сабалета
6
Хави Гарсия
18
Бэрри
20
Милнер
10
Агуэро
21
Сильва
10
Джеко
4-4-2
25
Рейна
8
Джонсон
22
Аггер
23
Каррагер
21
Энрике
19
Даунинг
6
Лейва
8
Джеррард
14
Хендерсон
9
Суарес
15
Старридж
22
Настасич
11
Коларов
11
Коларов
22
Настасич
21
Сильва
13
Майкон
13
Майкон
21
Сильва
18
Бэрри
14
Насри
14
Насри
18
Бэрри
21
Энрике
37
Шкртел
37
Шкртел
21
Энрике
15
Старридж
7
Аллен
7
Аллен
15
Старридж
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
25
Костел Пантилимон
ВР
7
Скотт Синклейр
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
7
Скотт Синклейр
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:55 (прямая)
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