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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Ливерпуль
Фулхэм - Ливерпуль: обзор матча 12 мая 2013
Фулхэм
12.05.2013, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
1 : 3
Завершен
Ливерпуль
33'
Д. Бербатов
36'
Д. Старридж
62'
Д. Старридж
85'
Д. Старридж
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Ливерпуль
89'
Замена
К. Коди
️️️️
Ф. Коутиньо
85'
ГОЛ! 1:3!
Д. Старридж
Пас отдал
Ф. Коутиньо
Замена
Й. Риисе
️️️️
Г. Карагунис
83'
77'
Замена
Ф. Борини
️️️️
Д. Шелви
Замена
М. Петрич
️️️️
А. Качаниклич
71'
62'
ГОЛ! 1:2!
Д. Старридж
Пас отдал
Ф. Коутиньо
52'
Желтая карточка
Г. Джонсон
46'
Замена
Х. Энрике
️️️️
А. Уисдом
36'
ГОЛ! 1:1!
Д. Старридж
Пас отдал
А. Уисдом
ГОЛ! 1:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
С. Ритер
33'
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
К. Ричардсон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
(К)
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЛП
21
Эйонг Эно
ОП
14
Георгиос Карагунис
ОП
22
Брайан Руис
АП
16
Дэмьен Дафф
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
14
Андре Уисдом
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
(К)
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
5
Ллойд Джонс
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-2-2-1-1
32
Шварцер
15
Ричардсон
3
Хьюз
4
Хангеланд
27
Ритер
21
Эно
14
Карагунис
20
Качаниклич
16
Дафф
22
Руис
10
Бербатов
4-1-2-2-1
25
Рейна
8
Джонсон
4
Коатес
23
Каррагер
14
Уисдом
6
Лейва
26
Шелви
14
Хендерсон
19
Даунинг
11
Коутиньо
15
Старридж
14
Карагунис
6
Риисе
6
Риисе
14
Карагунис
15
Ричардсон
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
15
Ричардсон
20
Качаниклич
33
Петрич
33
Петрич
20
Качаниклич
14
Уисдом
21
Энрике
21
Энрике
14
Уисдом
11
Коутиньо
15
Коди
15
Коди
11
Коутиньо
26
Шелви
16
Борини
16
Борини
26
Шелви
Остались в запасе
Фулхэм
Ливерпуль
13
Нил Этеридж
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
5
Ллойд Джонс
ЦП
25
Брэд Джонс
ВР
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Остались в запасе
5
Ллойд Джонс
ЦП
25
Брэд Джонс
ВР
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Фулхэм - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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