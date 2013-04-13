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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Рединг - Ливерпуль
Рединг - Ливерпуль: обзор матча 13 апреля 2013
Рединг
13.04.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Ливерпуль
Желтая карточка
Д. Карришу
88'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Н. Хант
79'
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
П. Погребняк
73'
57'
Замена
С. Даунинг
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
Д. Карришу
️️️️
Ч. Карачан
57'
Желтая карточка
Д. Гатри
51'
42'
Желтая карточка
Л. Лейва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
68
Чем Карачан
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
16
Ноэль Хант
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Сусо
ПВ
4-3-3
29
МакКарти
23
Моррисон
5
Мариаппа
2
Гантер
12
Келли
11
МакАнуфф
23
Гатри
68
Карачан
12
МакКлири
16
Хант
88
Погребняк
4-3-1-2
25
Рейна
8
Джонсон
22
Аггер
23
Каррагер
21
Энрике
6
Лейва
8
Джеррард
14
Хендерсон
11
Коутиньо
15
Старридж
9
Суарес
68
Карачан
23
Карришу
23
Карришу
68
Карачан
88
Погребняк
9
Блекмэн
9
Блекмэн
88
Погребняк
16
Хант
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
16
Хант
14
Хендерсон
19
Даунинг
19
Даунинг
14
Хендерсон
Остались в запасе
Рединг
Ливерпуль
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
Главный тренер
Найджел Эдкинс
25
Брэд Джонс
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Рединг - Ливерпуль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Мадейски
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
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