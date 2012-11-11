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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ливерпуль
Челси - Ливерпуль: обзор матча 11 ноября 2012
Челси
11.11.2012, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
20'
Д. Терри
73'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ливерпуль
Замена
Д. Старридж
️️️️
Ф. Торрес
82'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
78'
Замена
В. Мозес
️️️️
Оскар
77'
73'
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Каррагер
67'
Желтая карточка
С. Джеррард
60'
Замена
Сусо
️️️️
Н. Шахин
56'
Желтая карточка
Г. Джонсон
50'
Желтая карточка
Д. Аллен
Замена
Г. Кэхилл
️️️️
Д. Терри
40'
Травма
Д. Терри
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Терри
Пас отдал
Х. Мата
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
7
Рамирес
ОП
8
Оскар
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ПЗ
21
Хосе Энрике
ЛП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
8
Глен Джонсон
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
22
Марко Марин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Сусо
ПВ
4-2-1-2-1
1
Чех
5
Бертранд
20
Иванович
26
Терри
3
Аспиликуэта
12
Оби Микел
7
Рамирес
8
Оскар
10
Азар
64
Мата
9
Торрес
3-5-1-1
25
Джонс
14
Уисдом
23
Каррагер
22
Аггер
8
Джонсон
7
Аллен
8
Джеррард
8
Шахин
21
Энрике
19
Стерлинг
9
Суарес
26
Терри
24
Кэхилл
24
Кэхилл
26
Терри
8
Оскар
11
Мозес
11
Мозес
8
Оскар
9
Торрес
15
Старридж
15
Старридж
9
Торрес
8
Шахин
10
Сусо
10
Сусо
8
Шахин
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
25
Петер Гулачи
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
12
Джо Коул
АП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
22
Марко Марин
АП
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
12
Джо Коул
АП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Челси - Ливерпуль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:50 (прямая) "Спорт 1" 19:50 (прямая)
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