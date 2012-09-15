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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Ливерпуль
Сандерленд - Ливерпуль: обзор матча 15 сентября 2012
Сандерленд
15.09.2012, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
29'
С. Флетчер
71'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Ливерпуль
Замена
Л. Саа
️️️️
С. Флетчер
86'
Желтая карточка
С. Ларссон
81'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Роуз
72'
71'
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Р. Стерлинг
64'
Замена
С. Даунинг
️️️️
Ф. Борини
63'
Желтая карточка
М. Шкртел
Замена
Т. Брамбл
️️️️
К. Куэльяр
46'
37'
Желтая карточка
Л. Суарес
ГОЛ! 1:0!
С. Флетчер
Пас отдал
К. Гарднер
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЛП
26
Стивен Флетчер
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Ли Каттермол
(К)
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
29
Стефан Сессеньон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
8
Глен Джонсон
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ОП
7
Джо Аллен
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
16
Фабио Борини
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
4-5-1
22
Миньоле
3
Роуз
3
Куэльяр
16
О'Ши
8
Гарднер
16
МакКлин
26
Флетчер
4
Коулбэк
6
Каттермол
7
Ларссон
29
Сессеньон
4-2-1-2-1
25
Рейна
16
Келли
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джонсон
26
Шелви
7
Аллен
8
Джеррард
16
Борини
19
Стерлинг
9
Суарес
3
Куэльяр
19
Брамбл
19
Брамбл
3
Куэльяр
26
Флетчер
28
Саа
28
Саа
26
Флетчер
3
Роуз
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
3
Роуз
16
Борини
19
Даунинг
19
Даунинг
16
Борини
Остались в запасе
Сандерленд
Ливерпуль
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Сандерленд - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:25 (прямая)
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