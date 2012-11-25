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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Ливерпуль
Суонси - Ливерпуль: обзор матча 25 ноября 2012
Суонси
25.11.2012, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Ливерпуль
Замена
К. Агустьен
️️️️
Д. Де Гузман
85'
78'
Замена
Д. Коул
️️️️
С. Даунинг
77'
Замена
Д. Шелви
️️️️
Д. Хендерсон
Желтая карточка
Чико
71'
Замена
Н. Дайер
️️️️
У. Раутледж
67'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
И. Шехтер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ОП
25
Мичу
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Стивен Джеррард
ПП
19
Стюарт Даунинг
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Суонси
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
18
Лерой Лита
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Сусо
ПВ
4-2-1-2-1
25
Треммель
4
Дэвис
15
Чико
5
Уилльямс
22
Ранхель
7
Бриттон
18
Де Гузман
25
Мичу
15
Раутледж
19
Эрнандес
9
Шехтер
4-3-1-2
25
Рейна
8
Джонсон
37
Шкртел
22
Аггер
21
Энрике
8
Джеррард
7
Аллен
14
Хендерсон
19
Стерлинг
9
Суарес
19
Даунинг
18
Де Гузман
15
Агустьен
15
Агустьен
18
Де Гузман
9
Шехтер
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
9
Шехтер
15
Раутледж
12
Дайер
12
Дайер
15
Раутледж
14
Хендерсон
26
Шелви
26
Шелви
14
Хендерсон
19
Даунинг
12
Коул
12
Коул
19
Даунинг
Остались в запасе
Суонси
Ливерпуль
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
18
Лерой Лита
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
18
Лерой Лита
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Суонси - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:25 (прямая)
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