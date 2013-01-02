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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Сандерленд
Ливерпуль - Сандерленд: обзор матча 02 января 2013
Ливерпуль
02.01.2013, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Сандерленд
19'
Р. Стерлинг
26'
Л. Суарес
53'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Сандерленд
Замена
Д. Каррагер
️️️️
М. Шкртел
74'
73'
Замена
Д. Воган
️️️️
Д. Роуз
Замена
Сусо
️️️️
Д. Хендерсон
67'
62'
Замена
Д. МакФадден
️️️️
С. Ларссон
60'
Желтая карточка
Д. МакКлин
Замена
Д. Аллен
️️️️
Р. Стерлинг
57'
ГОЛ! 3:0!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Джеррард
53'
46'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
С. Сессеньон
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Джеррард
26'
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Л. Суарес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
8
Глен Джонсон
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
(К)
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
АП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Сусо
ПВ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Рейна
8
Джонсон
22
Аггер
37
Шкртел
14
Уисдом
6
Лейва
8
Джеррард
14
Хендерсон
19
Стерлинг
19
Даунинг
9
Суарес
4-4-1-1
22
Миньоле
8
Гарднер
6
Килгаллон
3
Куэльяр
3
Роуз
11
Джонсон
4
Коулбэк
7
Ларссон
16
МакКлин
29
Сессеньон
26
Флетчер
37
Шкртел
23
Каррагер
23
Каррагер
37
Шкртел
19
Стерлинг
7
Аллен
7
Аллен
19
Стерлинг
14
Хендерсон
10
Сусо
10
Сусо
14
Хендерсон
3
Роуз
8
Воган
8
Воган
3
Роуз
29
Сессеньон
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
29
Сессеньон
7
Ларссон
24
МакФадден
24
МакФадден
7
Ларссон
Остались в запасе
Ливерпуль
Сандерленд
25
Брэд Джонс
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Ливерпуль - Сандерленд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Посещаемость:
44228 из 45276 зрителей (97%)
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:40 (прямая)
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