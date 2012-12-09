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Вест Хэм - Ливерпуль
Вест Хэм - Ливерпуль: обзор матча 09 декабря 2012
Вест Хэм
09.12.2012, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Ливерпуль
35'
М. Нобл (П)
42'
С. Джеррард (АГ)
11'
Г. Джонсон
75'
Д. Коул
78'
Д. Шелви
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Ливерпуль
85'
Замена
С. Коатес
️️️️
Д. Аллен
Замена
М. Майга
️️️️
М. Тэйлор
84'
78'
ГОЛ! 2:3!
Д. Шелви
Пас отдал
Д. Хендерсон
75'
ГОЛ! 2:2!
Д. Коул
Пас отдал
Р. Стерлинг
Замена
Д. Томкинс
️️️️
М. Диаме
72'
Травма
М. Диаме
71'
70'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Л. Лейва
Замена
Д. МакКартни
️️️️
Г. Демель
46'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Джеррард
Пас отдал
М. Джарвис
42'
Желтая карточка
М. Тэйлор
37'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Нобл
Пас отдал
Г. Демель
35'
32'
Желтая карточка
С. Джеррард
31'
Желтая карточка
Д. Шелви
27'
Замена
Д. Коул
️️️️
Х. Энрике
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Джонсон
Пас отдал
С. Джеррард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Марк Нобл
ОП
17
Мухамед Диаме
ОП
4
Кевин Нолан
(К)
ЦП
31
Мэттью Тэйлор
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Сусо
ПВ
50
Адам Морган
ЦФ
4-2-3-1
22
Яскилайнен
17
О'Брайен
39
Коллинс
23
Рид
55
Демель
16
Нобл
17
Диаме
16
Джарвис
4
Нолан
31
Тэйлор
24
Коул
4-2-2-1-1
25
Рейна
8
Джонсон
22
Аггер
37
Шкртел
21
Энрике
6
Лейва
8
Джеррард
7
Аллен
19
Даунинг
19
Стерлинг
26
Шелви
55
Демель
3
МакКартни
3
МакКартни
55
Демель
17
Диаме
5
Томкинс
5
Томкинс
17
Диаме
31
Тэйлор
20
Майга
20
Майга
31
Тэйлор
7
Аллен
4
Коатес
4
Коатес
7
Аллен
6
Лейва
14
Хендерсон
14
Хендерсон
6
Лейва
21
Энрике
12
Коул
12
Коул
21
Энрике
Остались в запасе
Вест Хэм
Ливерпуль
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
10
Сусо
ПВ
50
Адам Морган
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
10
Сусо
ПВ
50
Адам Морган
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:55 (прямая)
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