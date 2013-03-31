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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ливерпуль
Астон Вилла - Ливерпуль: обзор матча 31 марта 2013
Астон Вилла
31.03.2013, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
31'
К. Бентеке
47'
Д. Хендерсон
60'
С. Джеррард (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ливерпуль
Желтая карточка
Э. Вествуд
90'
+1
77'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
К. Эль-Ахмади
️️️️
Я. Силла
77'
Замена
Ф. Делф
️️️️
Б. Беннэн
62'
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
А. Вайманн
62'
60'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Джеррард
48'
Желтая карточка
С. Джеррард
47'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хендерсон
Пас отдал
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 1:0!
К. Бентеке
Пас отдал
Г. Агбонлахор
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Сусо
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-1-2-3
1
Гьюзан
12
Влаар
12
Беннетт
17
Бэйкер
38
Лоутон
8
Вествуд
10
Беннэн
5
Силла
11
Агбонлахор
18
Вайманн
20
Бентеке
4-4-1-1
25
Рейна
8
Джонсон
22
Аггер
23
Каррагер
21
Энрике
6
Лейва
8
Джеррард
19
Даунинг
14
Хендерсон
11
Коутиньо
9
Суарес
18
Вайманн
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
18
Вайманн
5
Силла
20
Эль-Ахмади
20
Эль-Ахмади
5
Силла
10
Беннэн
18
Делф
18
Делф
10
Беннэн
11
Коутиньо
19
Стерлинг
19
Стерлинг
11
Коутиньо
Остались в запасе
Астон Вилла
Ливерпуль
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
Главный тренер
Пол Ламберт
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Сусо
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Сусо
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Астон Вилла - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:25 (прямая)
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