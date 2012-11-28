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Тоттенхэм - Ливерпуль
Тоттенхэм - Ливерпуль: обзор матча 28 ноября 2012
Тоттенхэм
28.11.2012, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
7'
А. Леннон
16'
Г. Бэйл
72'
Г. Бэйл (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ливерпуль
90'
+1
Желтая карточка
Х. Энрике
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
М. Дембеле
88'
Желтая карточка
Г. Бэйл
78'
78'
Замена
У. Ассаиди
️️️️
С. Даунинг
72'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Г. Бэйл
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
К. Демпси
64'
63'
Замена
Д. Шелви
️️️️
Д. Хендерсон
38'
Желтая карточка
М. Шкртел
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Леннон
Пас отдал
Г. Бэйл
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ОП
30
Сандро
ОП
2
Клинт Демпси
ЦП
12
Аарон Леннон
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
19
Стюарт Даунинг
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
21
Хосе Энрике
ЛП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Стивен Джеррард
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
8
Нури Шахин
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Сусо
ПВ
4-2-1-2-1
1
Льорис
14
Вертонген
20
Доусон
36
Галлас
2
Уокер
8
Дембеле
30
Сандро
2
Демпси
18
Бэйл
12
Леннон
9
Дефо
4-1-3-1-1
25
Рейна
8
Джонсон
37
Шкртел
22
Аггер
19
Даунинг
8
Джеррард
14
Хендерсон
7
Аллен
21
Энрике
19
Стерлинг
9
Суарес
8
Дембеле
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
8
Дембеле
2
Демпси
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
2
Демпси
14
Хендерсон
26
Шелви
26
Шелви
14
Хендерсон
19
Даунинг
24
Ассаиди
24
Ассаиди
19
Даунинг
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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