Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Уиган Атлетик
Ливерпуль - Уиган Атлетик: обзор матча 17 ноября 2012
Ливерпуль
17.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
47'
Л. Суарес
58'
Л. Суарес
66'
Х. Энрике
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Уиган Атлетик
Замена
Д. Шелви
️️️️
Л. Суарес
87'
Замена
Д. Каррагер
️️️️
Д. Аггер
82'
70'
Замена
Р. Миячи
️️️️
Ф. Ди Санто
69'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Г. Колдуэлл
66'
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
66'
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
ГОЛ! 3:0!
Х. Энрике
66'
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Х. Энрике
58'
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Р. Стерлинг
47'
39'
Желтая карточка
М. Фигероа
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Сусо
37'
32'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Б. Уотсон
30'
Травма
Б. Уотсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
8
Глен Джонсон
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
21
Хосе Энрике
ЛВ
7
Джо Аллен
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ОП
10
Сусо
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
(К)
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
15
Шон Мэлони
ЛВ
26
Бен Уотсон
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
17
Эммерсон Бойс
ПП
2
Аруна Коне
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
12
Джо Коул
АП
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
31
Рио Миячи
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
4-2-3-1
25
Рейна
8
Джонсон
22
Аггер
37
Шкртел
14
Уисдом
7
Аллен
8
Джеррард
21
Энрике
19
Стерлинг
10
Сусо
9
Суарес
3-4-2-1
26
Аль-Хабси
3
Фигероа
5
Колдуэлл
4
Рамис
17
Бойс
26
Уотсон
16
МакКарти
22
Босежур
2
Коне
15
Мэлони
9
Ди Санто
22
Аггер
23
Каррагер
23
Каррагер
22
Аггер
10
Сусо
14
Хендерсон
14
Хендерсон
10
Сусо
9
Суарес
26
Шелви
26
Шелви
9
Суарес
26
Уотсон
3
Джонс
3
Джонс
26
Уотсон
5
Колдуэлл
16
Гомес
16
Гомес
5
Колдуэлл
9
Ди Санто
31
Миячи
31
Миячи
9
Ди Санто
Остались в запасе
Ливерпуль
Уиган Атлетик
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
12
Джо Коул
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
12
Джо Коул
АП
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Ливерпуль - Уиган Атлетик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Новости команд
Все
Ливерпуль
Уиган Атлетик
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
11
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
11
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+