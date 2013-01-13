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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 13 января 2013
Манчестер Юнайтед
13.01.2013, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
18'
Р. ван Перси
55'
Н. Видич
56'
Д. Старридж
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
90'
+4
Желтая карточка
Д. Аггер
79'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Аллен
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Н. Видич
78'
Замена
Ф. Джонс
️️️️
С. Кагава
75'
74'
Желтая карточка
Г. Джонсон
Желтая карточка
П. Эвра
71'
60'
Замена
Ф. Борини
️️️️
Р. Стерлинг
56'
ГОЛ! 2:1!
Д. Старридж
ГОЛ! 2:0!
Н. Видич
Пас отдал
П. Эвра
55'
54'
Желтая карточка
М. Шкртел
46'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Л. Лейва
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Э. Янг
46'
45'
+2
Желтая карточка
Л. Лейва
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
П. Эвра
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
8
Том Клеверли
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
8
Глен Джонсон
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Стюарт Даунинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ОП
6
Лукас Лейва
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
3-4-1-2
43
Де Хеа
15
Янг
5
Фердинанд
15
Видич
27
Эвра
16
Кэррик
8
Клеверли
2
Рафаэл
10
Кагава
32
ван Перси
18
Уэлбек
4-2-1-2-1
25
Рейна
14
Уисдом
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джонсон
7
Аллен
6
Лейва
8
Джеррард
19
Стерлинг
19
Даунинг
9
Суарес
10
Кагава
4
Джонс
4
Джонс
10
Кагава
15
Видич
6
Смоллинг
6
Смоллинг
15
Видич
15
Янг
25
Валенсия
25
Валенсия
15
Янг
7
Аллен
14
Хендерсон
14
Хендерсон
7
Аллен
6
Лейва
15
Старридж
15
Старридж
6
Лейва
19
Стерлинг
16
Борини
16
Борини
19
Стерлинг
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
13
Бен Амос
ВР
11
Райан Гиггз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
25
Брэд Джонс
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
11
Райан Гиггз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:25 (прямая)
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