Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Куинз Парк Рейнджерс - Ливерпуль
Куинз Парк Рейнджерс - Ливерпуль: обзор матча 30 декабря 2012
Куинз Парк Рейнджерс
30.12.2012, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
10'
Л. Суарес
16'
Л. Суарес
26'
Д. Аггер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ливерпуль
Желтая карточка
Фабио
89'
86'
Замена
Д. Каррагер
️️️️
Д. Аллен
82'
Желтая карточка
Л. Лейва
Замена
Фабио
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
80'
71'
Замена
Сусо
️️️️
Х. Энрике
70'
Травма
Х. Энрике
64'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
Э. Гранеро
️️️️
С. Диаките
63'
Желтая карточка
С. Мбиа
56'
Замена
Ш. Дерри
️️️️
Д. Сиссе
46'
26'
ГОЛ! 0:3!
Д. Аггер
Пас отдал
С. Джеррард
16'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Хендерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
6
Клинт Хилл
(К)
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЛП
32
Самба Диаките
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
12
Джейми Макки
ПП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Сусо
ПВ
4-5-1
20
Сезар
2
Траоре
17
Нельсен
6
Хилл
5
Онуоха
98
Райт-Филлипс
32
Диаките
25
Мбиа
49
Таарабт
12
Макки
12
Сиссе
4-1-2-2-1
25
Рейна
8
Джонсон
37
Шкртел
22
Аггер
21
Энрике
7
Аллен
14
Хендерсон
8
Джеррард
19
Даунинг
19
Стерлинг
9
Суарес
98
Райт-Филлипс
2
Фабио
2
Фабио
98
Райт-Филлипс
32
Диаките
23
Гранеро
23
Гранеро
32
Диаките
12
Сиссе
4
Дерри
4
Дерри
12
Сиссе
7
Аллен
23
Каррагер
23
Каррагер
7
Аллен
14
Хендерсон
6
Лейва
6
Лейва
14
Хендерсон
21
Энрике
10
Сусо
10
Сусо
21
Энрике
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ливерпуль
31
Роберт Грин
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
25
Петер Гулачи
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
31
Роберт Грин
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ливерпуль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Лофтус Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:55 (прямая)
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Ливерпуль
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
11
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
11
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+