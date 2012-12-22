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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Фулхэм
Ливерпуль - Фулхэм: обзор матча 22 декабря 2012
Ливерпуль
22.12.2012, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
4 : 0
Завершен
Фулхэм
8'
М. Шкртел
34'
С. Джеррард
52'
С. Даунинг
90+3'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Фулхэм
ГОЛ! 4:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Х. Энрике
90'
+3
84'
Желтая карточка
Г. Карагунис
Замена
Д. Каррагер
️️️️
Л. Лейва
83'
77'
Желтая карточка
А. Дежага
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Шелви
74'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Сусо
70'
54'
Замена
К. Фрей
️️️️
К. Ричардсон
Желтая карточка
Г. Джонсон
53'
ГОЛ! 3:0!
С. Даунинг
Пас отдал
С. Джеррард
52'
46'
Замена
У. Родальега
️️️️
А. Качаниклич
ГОЛ! 2:0!
С. Джеррард
Пас отдал
С. Даунинг
34'
ГОЛ! 1:0!
М. Шкртел
Пас отдал
С. Джеррард
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЛП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПП
10
Сусо
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЛП
22
Крис Бэйрд
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
21
Ашкан Дежага
АП
15
Киран Ричардсон
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Нури Шахин
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
4-4-1-1
25
Рейна
21
Энрике
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джонсон
26
Шелви
8
Джеррард
6
Лейва
19
Даунинг
10
Сусо
9
Суарес
4-4-1-1
32
Шварцер
27
Ритер
4
Хангеланд
3
Хьюз
6
Риисе
15
Ричардсон
22
Бэйрд
14
Карагунис
20
Качаниклич
21
Дежага
10
Бербатов
6
Лейва
23
Каррагер
23
Каррагер
6
Лейва
26
Шелви
7
Аллен
7
Аллен
26
Шелви
10
Сусо
19
Стерлинг
19
Стерлинг
10
Сусо
15
Ричардсон
11
Фрей
11
Фрей
15
Ричардсон
20
Качаниклич
23
Родальега
23
Родальега
20
Качаниклич
Остались в запасе
Ливерпуль
Фулхэм
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Ливерпуль - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 21:25 (прямая)
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