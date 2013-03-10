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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Тоттенхэм
Ливерпуль - Тоттенхэм: обзор матча 10 марта 2013
Ливерпуль
10.03.2013, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 2
Завершен
Тоттенхэм
21'
Л. Суарес
66'
С. Даунинг
82'
С. Джеррард (П)
45'
Я. Вертонген
53'
Я. Вертонген
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Тоттенхэм
90'
+1
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
Б. Ассу-Экотто
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Старридж
88'
84'
Замена
Л. Холтби
️️️️
Д. Ливермор
Желтая карточка
Д. Каррагер
83'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
С. Джеррард
Пас отдал
Л. Суарес
82'
ГОЛ! 2:2!
С. Даунинг
66'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Ф. Коутиньо
59'
56'
Желтая карточка
Я. Вертонген
53'
ГОЛ! 1:2!
Я. Вертонген
Пас отдал
Г. Бэйл
45'
ГОЛ! 1:1!
Я. Вертонген
Пас отдал
Г. Бэйл
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Х. Энрике
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Скотт Паркер
ОП
8
Мусса Дембеле
АП
10
Гильфи Сигурдссон
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
4-1-1-2-2
25
Джонс
21
Энрике
22
Аггер
23
Каррагер
8
Джонсон
6
Лейва
8
Джеррард
11
Коутиньо
19
Даунинг
15
Старридж
9
Суарес
4-2-3-1
1
Льорис
2
Уокер
20
Доусон
14
Вертонген
32
Ассу-Экотто
8
Ливермор
8
Паркер
10
Сигурдссон
8
Дембеле
18
Бэйл
9
Дефо
15
Старридж
14
Хендерсон
14
Хендерсон
15
Старридж
11
Коутиньо
7
Аллен
7
Аллен
11
Коутиньо
32
Ассу-Экотто
14
Кэрролл
14
Кэрролл
32
Ассу-Экотто
8
Ливермор
90
Холтби
90
Холтби
8
Ливермор
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
25
Петер Гулачи
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:55 (прямая)
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