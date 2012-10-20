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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Рединг
Ливерпуль - Рединг: обзор матча 20 октября 2012
Ливерпуль
20.10.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
29'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Рединг
90'
+1
Желтая карточка
Э. Мариаппа
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Р. Стерлинг
85'
81'
Замена
Д. Робертс
️️️️
Д. Гатри
Замена
Х. Энрике
️️️️
Сусо
75'
74'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
П. Погребняк
Замена
Д. Шелви
️️️️
Н. Шахин
63'
Желтая карточка
Д. Аггер
57'
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Л. Суарес
29'
24'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Ч. Карачан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Рединг
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
31
Каспарс Горкшс
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
68
Чем Карачан
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
4-3-2-1
25
Джонс
22
Аггер
37
Шкртел
14
Уисдом
8
Джонсон
7
Аллен
8
Шахин
8
Джеррард
19
Стерлинг
10
Сусо
9
Суарес
4-5-1
29
МакКарти
2
Каммингс
5
Мариаппа
31
Горкшс
3
Шори
0
Кебе
68
Карачан
23
Гатри
8
Лейгертвуд
11
МакАнуфф
88
Погребняк
10
Сусо
21
Энрике
21
Энрике
10
Сусо
19
Стерлинг
14
Хендерсон
14
Хендерсон
19
Стерлинг
8
Шахин
26
Шелви
26
Шелви
8
Шахин
23
Гатри
33
Робертс
33
Робертс
23
Гатри
88
Погребняк
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
88
Погребняк
68
Карачан
12
МакКлири
12
МакКлири
68
Карачан
Остались в запасе
Ливерпуль
Рединг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
28
Стюарт Тэйлор
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Ливерпуль - Рединг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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