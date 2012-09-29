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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Ливерпуль
Норвич Сити - Ливерпуль: обзор матча 29 сентября 2012
Норвич Сити
29.09.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 5
Завершен
Ливерпуль
61'
С. Морисон
87'
Г. Холт
2'
Л. Суарес
38'
Л. Суарес
47'
Н. Шахин
57'
Л. Суарес
68'
С. Джеррард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Ливерпуль
ГОЛ! 2:5!
Г. Холт
Пас отдал
Д. Хаусон
87'
Замена
А. Теттей
️️️️
С. Морисон
79'
73'
Замена
Д. Каррагер
️️️️
Г. Джонсон
68'
ГОЛ! 1:5!
С. Джеррард
Пас отдал
Р. Стерлинг
66'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Н. Шахин
ГОЛ! 1:4!
С. Морисон
61'
59'
Замена
У. Ассаиди
️️️️
Сусо
57'
ГОЛ! 0:4!
Л. Суарес
Пас отдал
Н. Шахин
Замена
В. Хулахан
️️️️
Э. Сурман
55'
47'
ГОЛ! 0:3!
Н. Шахин
Пас отдал
Л. Суарес
Замена
Г. Холт
️️️️
С. Джексон
46'
Желтая карточка
Л. Барнетт
39'
38'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЛЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
22
Хавьер Гарридо
ПЗ
16
Эндрю Сурман
ЛП
16
Джонатан Хаусон
ОП
4
Брэдли Джонсон
ОП
11
Симеон Джексон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
8
Глен Джонсон
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
23
Марк Тирней
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
4-2-3-1
26
Радди
16
Мартин
25
Барнетт
6
Тернер
22
Гарридо
16
Хаусон
4
Джонсон
16
Сурман
11
Джексон
23
Снодграсс
20
Морисон
4-3-2-1
25
Рейна
14
Уисдом
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джонсон
8
Шахин
8
Джеррард
7
Аллен
10
Сусо
19
Стерлинг
9
Суарес
16
Сурман
14
Хулахан
14
Хулахан
16
Сурман
20
Морисон
6
Теттей
6
Теттей
20
Морисон
11
Джексон
27
Холт
27
Холт
11
Джексон
8
Джонсон
23
Каррагер
23
Каррагер
8
Джонсон
8
Шахин
14
Хендерсон
14
Хендерсон
8
Шахин
10
Сусо
24
Ассаиди
24
Ассаиди
10
Сусо
Остались в запасе
Норвич Сити
Ливерпуль
31
Марк Банн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
23
Марк Тирней
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
23
Марк Тирней
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Норвич Сити - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 21:40 (повтор)
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