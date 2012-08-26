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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор матча 26 августа 2012
Ливерпуль
26.08.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Сити
34'
М. Шкртел
67'
Л. Суарес
63'
Я. Туре
80'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Сити
Желтая карточка
Л. Суарес
90'
+4
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Ф. Борини
84'
80'
ГОЛ! 2:2!
К. Тевес
76'
Замена
Д. Сильва
️️️️
Д. Милнер
ГОЛ! 2:1!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Джеррард
67'
Замена
Х. Энрике
️️️️
М. Келли
66'
63'
ГОЛ! 1:1!
Я. Туре
Пас отдал
К. Тевес
62'
Замена
Э. Джеко
️️️️
М. Балотелли
60'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
С. Насри
ГОЛ! 1:0!
М. Шкртел
Пас отдал
С. Джеррард
34'
Замена
Д. Шелви
️️️️
Л. Лейва
5'
Травма
Л. Лейва
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
8
Глен Джонсон
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ОП
6
Лукас Лейва
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
16
Фабио Борини
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
20
Джеймс Милнер
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
29
Абдул Разак
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-2-1-2-1
25
Рейна
8
Джонсон
4
Коатес
37
Шкртел
16
Келли
7
Аллен
6
Лейва
8
Джеррард
19
Стерлинг
16
Борини
9
Суарес
4-4-2
1
Харт
5
Сабалета
2
Туре
4
Компани
11
Коларов
20
Милнер
42
Туре
34
Де Йонг
14
Насри
32
Тевес
45
Балотелли
16
Келли
21
Энрике
21
Энрике
16
Келли
6
Лейва
26
Шелви
26
Шелви
6
Лейва
16
Борини
9
Кэрролл
9
Кэрролл
16
Борини
14
Насри
6
Родуэлл
6
Родуэлл
14
Насри
20
Милнер
21
Сильва
21
Сильва
20
Милнер
45
Балотелли
10
Джеко
10
Джеко
45
Балотелли
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
29
Абдул Разак
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
29
Абдул Разак
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая) "Спорт 1" 18:55 (прямая)
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