Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Ливерпуль
Сток Сити - Ливерпуль: обзор матча 26 декабря 2012
Сток Сити
26.12.2012, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Ливерпуль
5'
Д. Уолтерс
12'
К. Джонс
49'
Д. Уолтерс
2'
С. Джеррард (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ливерпуль
Желтая карточка
Г. Уилэн
86'
Замена
Р. Шоттон
️️️️
М. Этерингтон
83'
Замена
П. Крауч
️️️️
К. Джонс
78'
77'
Замена
Д. Коул
️️️️
С. Даунинг
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
М. Кайтли
70'
61'
Желтая карточка
Л. Суарес
59'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Л. Лейва
ГОЛ! 3:1!
Д. Уолтерс
Пас отдал
К. Джонс
49'
46'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Сусо
ГОЛ! 2:1!
К. Джонс
Пас отдал
Г. Уилэн
12'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уолтерс
5'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
4'
2'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Джеррард
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
Р. Шоукросс
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
28
Энди Уилкинсон
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
28
Майкл Кайтли
ОП
12
Гленн Уилэн
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЛП
6
Лукас Лейва
ОП
8
Стивен Джеррард
ОП
19
Стюарт Даунинг
ПП
10
Сусо
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
12
Джо Коул
АП
4-2-2-2
31
Бегович
28
Уилкинсон
6
Хут
17
Шоукросс
5
Кэмерон
15
Н'Зонзи
28
Кайтли
26
Этерингтон
12
Уилэн
9
Джонс
19
Уолтерс
4-2-2-1-1
25
Рейна
8
Джонсон
22
Аггер
37
Шкртел
21
Энрике
6
Лейва
8
Джеррард
19
Даунинг
26
Шелви
10
Сусо
9
Суарес
26
Этерингтон
5
Шоттон
5
Шоттон
26
Этерингтон
28
Кайтли
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
28
Кайтли
9
Джонс
15
Крауч
15
Крауч
9
Джонс
6
Лейва
14
Хендерсон
14
Хендерсон
6
Лейва
19
Даунинг
12
Коул
12
Коул
19
Даунинг
10
Сусо
19
Стерлинг
19
Стерлинг
10
Сусо
Остались в запасе
Сток Сити
Ливерпуль
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Сток Сити - Ливерпуль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:40 (прямая)
Новости команд
Все
Сток Сити
Ливерпуль
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
11
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
11
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+