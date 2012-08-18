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Вест Бромвич - Ливерпуль
Вест Бромвич - Ливерпуль: обзор матча 18 августа 2012
Вест Бромвич
18.08.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Ливерпуль
43'
З. Гера
64'
П. Одемвингие (П)
77'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Ливерпуль
90'
+3
Желтая карточка
Э. Кэрролл
Замена
К. Брант
️️️️
Д. Моррисон
81'
78'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Коул
ГОЛ! 3:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Л. Риджуэлл
77'
Желтая карточка
М. Фортуне
75'
69'
Замена
Д. Коул
️️️️
Л. Лейва
Замена
М. Фортуне
️️️️
З. Гера
69'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Ш. Лонг
68'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Одемвингие
Пас отдал
Ш. Лонг
64'
60'
Замена
Д. Каррагер
️️️️
С. Даунинг
58'
Красная карточка
Д. Аггер
57'
Желтая карточка
Л. Лейва
45'
+3
Желтая карточка
Л. Суарес
ГОЛ! 1:0!
З. Гера
Пас отдал
Д. Моррисон
43'
42'
Желтая карточка
Г. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
20
Золтан Гера
АП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
8
Стивен Джеррард
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
12
Джо Коул
АП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-3-1-2
12
Фостер
36
Маколи
24
Риджуэлл
13
Ольссон
18
Рид
22
Якоб
21
Мулумбу
7
Моррисон
20
Гера
7
Лонг
27
Одемвингие
4-1-2-1-2
25
Рейна
8
Джонсон
22
Аггер
37
Шкртел
16
Келли
6
Лейва
8
Джеррард
7
Аллен
19
Даунинг
9
Суарес
16
Борини
7
Моррисон
11
Брант
11
Брант
7
Моррисон
7
Лонг
9
Лукаку
9
Лукаку
7
Лонг
20
Гера
32
Фортуне
32
Фортуне
20
Гера
19
Даунинг
23
Каррагер
23
Каррагер
19
Даунинг
6
Лейва
12
Коул
12
Коул
6
Лейва
Коул
9
Кэрролл
9
Кэрролл
Коул
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ливерпуль
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
25
Брэд Джонс
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Вест Бромвич - Ливерпуль
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Хоуторнс
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