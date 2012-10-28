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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ливерпуль
Эвертон - Ливерпуль: обзор матча 28 октября 2012
Эвертон
28.10.2012, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
22'
Л. Осман
35'
С. Нейсмит
14'
Л. Бэйнс (АГ)
20'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Ливерпуль
Желтая карточка
Ш. Коулмен
86'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
С. Нейсмит
85'
71'
Желтая карточка
Л. Суарес
70'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
А. Уисдом
69'
Желтая карточка
Д. Аггер
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
57'
46'
Замена
Д. Шелви
️️️️
Н. Шахин
46'
Замена
С. Коатес
️️️️
Сусо
Замена
М. Гуйе
️️️️
К. Миральяс
46'
Желтая карточка
Ф. Невилл
45'
+2
ГОЛ! 2:2!
С. Нейсмит
Пас отдал
М. Феллайни
35'
29'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
ГОЛ! 1:2!
Л. Осман
22'
Желтая карточка
Л. Осман
20'
20'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Джеррард
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Бэйнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
21
Леон Осман
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
18
Фил Невилл
ЦП
87
Кевин Миральяс
АП
14
Стивен Нейсмит
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ОП
8
Стивен Джеррард
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
4-4-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
25
Дистен
23
Коулмен
21
Осман
25
Феллайни
18
Невилл
14
Нейсмит
87
Миральяс
18
Елавич
4-2-1-2-1
25
Джонс
14
Уисдом
22
Аггер
37
Шкртел
21
Энрике
7
Аллен
8
Джеррард
8
Шахин
10
Сусо
19
Стерлинг
9
Суарес
14
Нейсмит
16
Овьедо
16
Овьедо
14
Нейсмит
87
Миральяс
99
Гуйе
99
Гуйе
87
Миральяс
10
Сусо
4
Коатес
4
Коатес
10
Сусо
14
Уисдом
14
Хендерсон
14
Хендерсон
14
Уисдом
8
Шахин
26
Шелви
26
Шелви
8
Шахин
Остались в запасе
Эвертон
Ливерпуль
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
25
Пепе Рейна
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:25 (прямая)
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