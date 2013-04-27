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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Ливерпуль
Ньюкасл - Ливерпуль: обзор матча 27 апреля 2013
Ньюкасл
27.04.2013, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
0 : 6
Завершен
Ливерпуль
3'
Д. Аггер
17'
Д. Хендерсон
54'
Д. Старридж
60'
Д. Старридж
74'
Ф. Борини
76'
Д. Хендерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Ливерпуль
85'
Замена
Д. Шелви
️️️️
Д. Старридж
84'
Замена
Сусо
️️️️
Ф. Коутиньо
76'
ГОЛ! 0:6!
Д. Хендерсон
Вторая желтая
М. Дебюши
75'
74'
ГОЛ! 0:5!
Ф. Борини
Пас отдал
С. Даунинг
73'
Замена
Ф. Борини
️️️️
С. Джеррард
Замена
В. Анита
️️️️
Ш. Тиоте
65'
60'
ГОЛ! 0:4!
Д. Старридж
Пас отдал
Д. Хендерсон
54'
ГОЛ! 0:3!
Д. Старридж
Пас отдал
Ф. Коутиньо
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Х. Гутьеррес
46'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Д. Перч
46'
Желтая карточка
С. Тэйлор
44'
41'
Желтая карточка
Г. Джонсон
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
38'
Желтая карточка
М. Дебюши
20'
20'
Желтая карточка
Д. Старридж
17'
ГОЛ! 0:2!
Д. Хендерсон
Пас отдал
Д. Старридж
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Аггер
Пас отдал
С. Даунинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
24
Шейк Тиоте
ОП
24
Джеймс Перч
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
8
Стивен Джеррард
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-2-3-1
33
Эллиот
21
Айдара
2
Янга-Мбива
27
Тэйлор
26
Дебюши
24
Тиоте
24
Перч
18
Гутьеррес
29
Кабай
17
Сиссоко
61
Сиссе
4-2-1-2-1
25
Рейна
8
Джонсон
23
Каррагер
22
Аггер
21
Энрике
6
Лейва
8
Джеррард
14
Хендерсон
19
Даунинг
11
Коутиньо
15
Старридж
24
Тиоте
6
Анита
6
Анита
24
Тиоте
24
Перч
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
24
Перч
18
Гутьеррес
94
Гуффран
94
Гуффран
18
Гутьеррес
15
Старридж
26
Шелви
26
Шелви
15
Старридж
11
Коутиньо
10
Сусо
10
Сусо
11
Коутиньо
8
Джеррард
16
Борини
16
Борини
8
Джеррард
Остались в запасе
Ньюкасл
Ливерпуль
22
Стефен Харпер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
25
Брэд Джонс
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Ньюкасл - Ливерпуль
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:25 (прямая)
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