Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Норвич Сити
Ливерпуль - Норвич Сити: обзор матча 19 января 2013
Ливерпуль
19.01.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
5 : 0
Завершен
Норвич Сити
27'
Д. Хендерсон
36'
Л. Суарес
58'
Д. Старридж
66'
С. Джеррард
73'
Р. Беннетт (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Норвич Сити
85'
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
Р. Снодграсс
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Хендерсон
76'
ГОЛ в свои ворота! 5:0!
Р. Беннетт
Пас отдал
Р. Стерлинг
73'
Замена
Ф. Борини
️️️️
Д. Старридж
69'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Л. Лейва
68'
ГОЛ! 4:0!
С. Джеррард
Пас отдал
Г. Джонсон
66'
65'
Замена
В. Хулахан
️️️️
Э. Беннетт
ГОЛ! 3:0!
Д. Старридж
Пас отдал
С. Даунинг
58'
Желтая карточка
Г. Джонсон
41'
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Лейва
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хендерсон
Пас отдал
Л. Суарес
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
8
Глен Джонсон
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ПЗ
8
Стивен Джеррард
(К)
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЛФ
9
Луис Суарес
ЦФ
19
Стюарт Даунинг
РФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ПЗ
23
Роберт Снодграсс
ЛП
6
Александер Теттей
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ПП
27
Грант Холт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
4-3-3
25
Джонс
8
Джонсон
22
Аггер
23
Каррагер
14
Уисдом
8
Джеррард
14
Хендерсон
6
Лейва
15
Старридж
9
Суарес
19
Даунинг
4-5-1
31
Банн
16
Мартин
6
Беннетт
6
Тернер
22
Гарридо
17
Беннетт
6
Теттей
16
Хаусон
4
Джонсон
23
Снодграсс
27
Холт
14
Хендерсон
7
Аллен
7
Аллен
14
Хендерсон
6
Лейва
19
Стерлинг
19
Стерлинг
6
Лейва
15
Старридж
16
Борини
16
Борини
15
Старридж
23
Снодграсс
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
23
Снодграсс
17
Беннетт
14
Хулахан
14
Хулахан
17
Беннетт
Остались в запасе
Ливерпуль
Норвич Сити
25
Петер Гулачи
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
26
Джон Радди
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
9
Гарри Кейн
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
9
Гарри Кейн
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Ливерпуль - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
Новости команд
Все
Ливерпуль
Норвич Сити
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
11
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
11
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+