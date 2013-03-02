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АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Ливерпуль
Уиган Атлетик - Ливерпуль: обзор матча 02 марта 2013
Уиган Атлетик
02.03.2013, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
0 : 4
Завершен
Ливерпуль
3'
С. Даунинг
16'
Л. Суарес
31'
Л. Суарес
48'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Ливерпуль
69'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Ж. Босежур
61'
Желтая карточка
Д. МакАртур
58'
Замена
А. Алькарас
️️️️
Ф. Ди Санто
51'
48'
ГОЛ! 0:4!
Л. Суарес
Пас отдал
Г. Джонсон
45'
+2
Желтая карточка
Л. Лейва
41'
Желтая карточка
Д. Аллен
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
32'
31'
ГОЛ! 0:3!
Л. Суарес
16'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Ф. Коутиньо
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Даунинг
Пас отдал
Ф. Коутиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
5
Гэри Колдуэлл
(К)
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
17
Эммерсон Бойс
ПП
15
Шон Мэлони
ЛФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
2
Аруна Коне
РФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
7
Джо Аллен
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Уиган Атлетик
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Сусо
ПВ
3-4-3
26
Аль-Хабси
3
Фигероа
5
Колдуэлл
20
Шарнер
22
Босежур
11
МакАртур
16
МакКарти
17
Бойс
15
Мэлони
9
Ди Санто
2
Коне
4-2-1-2-1
25
Рейна
8
Джонсон
23
Каррагер
22
Аггер
21
Энрике
6
Лейва
7
Аллен
8
Джеррард
19
Даунинг
11
Коутиньо
9
Суарес
22
Босежур
20
МакМанаман
20
МакМанаман
22
Босежур
9
Ди Санто
21
Алькарас
21
Алькарас
9
Ди Санто
11
Коутиньо
14
Хендерсон
14
Хендерсон
11
Коутиньо
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Ливерпуль
1
Жоэль
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
25
Петер Гулачи
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Уиган Атлетик - Ливерпуль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:55 (прямая)
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