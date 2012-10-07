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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Сток Сити
Ливерпуль - Сток Сити: обзор матча 07 октября 2012
Ливерпуль
07.10.2012, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Сток Сити
90'
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
80'
Замена
М. Эду
️️️️
Ч. Адам
Замена
У. Ассаиди
️️️️
Н. Шахин
79'
77'
Желтая карточка
Д. Уолтерс
73'
Желтая карточка
Ч. Адам
70'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Замена
Д. Коул
️️️️
Сусо
67'
63'
Замена
М. Этерингтон
️️️️
М. Кайтли
33'
Желтая карточка
Р. Хут
24'
Желтая карточка
М. Кайтли
21'
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Г. Уилэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Нури Шахин
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
12
Джо Коул
АП
16
Фабио Борини
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
8
Морис Эду
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-3-2-1
25
Рейна
22
Аггер
37
Шкртел
14
Уисдом
8
Джонсон
8
Шахин
7
Аллен
8
Джеррард
19
Стерлинг
10
Сусо
9
Суарес
4-4-2
31
Бегович
17
Шоукросс
5
Кэмерон
6
Хут
36
Уилсон
15
Н'Зонзи
12
Уилэн
16
Адам
28
Кайтли
15
Крауч
19
Уолтерс
10
Сусо
12
Коул
12
Коул
10
Сусо
8
Шахин
24
Ассаиди
24
Ассаиди
8
Шахин
28
Кайтли
26
Этерингтон
26
Этерингтон
28
Кайтли
16
Адам
8
Эду
8
Эду
16
Адам
12
Уилэн
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
12
Уилэн
Остались в запасе
Ливерпуль
Сток Сити
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Ливерпуль - Сток Сити
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Энфилд Роуд
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