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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Ньюкасл
Ливерпуль - Ньюкасл: обзор матча 04 ноября 2012
Ливерпуль
04.11.2012, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
67'
Л. Суарес
43'
Й. Кабай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Ньюкасл
90'
+3
Желтая карточка
Д. Сантон
84'
Красная карточка
Ф. Колоччини
Замена
С. Даунинг
️️️️
Н. Шахин
75'
68'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Й. Кабай
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Х. Энрике
67'
Замена
Д. Шелви
️️️️
Сусо
66'
50'
Замена
С. Амеоби
️️️️
Д. Ба
43'
ГОЛ! 0:1!
Й. Кабай
Пас отдал
А. Бен Арфа
27'
Замена
Д. Симпсон
️️️️
Д. Перч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ОП
8
Стивен Джеррард
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Джеймс Перч
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
6
Вурнон Анита
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
19
Демба Ба
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
4-2-1-2-1
25
Джонс
21
Энрике
22
Аггер
37
Шкртел
14
Уисдом
7
Аллен
8
Джеррард
8
Шахин
19
Стерлинг
10
Сусо
9
Суарес
4-3-1-2
23
Крул
24
Перч
2
Колоччини
27
Тэйлор
18
Сантон
6
Анита
29
Кабай
18
Гутьеррес
8
Бен Арфа
61
Сиссе
19
Ба
8
Шахин
19
Даунинг
19
Даунинг
8
Шахин
10
Сусо
26
Шелви
26
Шелви
10
Сусо
24
Перч
2
Симпсон
2
Симпсон
24
Перч
29
Кабай
3
Фергюсон
3
Фергюсон
29
Кабай
19
Ба
10
Амеоби
10
Амеоби
19
Ба
Остались в запасе
Ливерпуль
Ньюкасл
25
Петер Гулачи
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
22
Стефен Харпер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Ливерпуль - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая) "Спорт 1" 19:55 (прямая)
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