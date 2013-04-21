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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Челси
Ливерпуль - Челси: обзор матча 21 апреля 2013
Ливерпуль
21.04.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Челси
52'
Д. Старридж
90+7'
Л. Суарес
26'
Оскар
57'
Э. Азар (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Челси
ГОЛ! 2:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Старридж
90'
+7
90'
+1
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Х. Мата
83'
Замена
В. Мозес
️️️️
Оскар
Желтая карточка
Д. Шелви
81'
Замена
Д. Шелви
️️️️
С. Даунинг
80'
78'
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Э. Азар
Желтая карточка
Д. Каррагер
64'
57'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Азар
Желтая карточка
Л. Суарес
56'
Желтая карточка
Л. Лейва
54'
53'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
ГОЛ! 1:1!
Д. Старридж
Пас отдал
Л. Суарес
52'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Ф. Коутиньо
46'
37'
Желтая карточка
Ф. Торрес
Желтая карточка
Д. Хендерсон
29'
26'
ГОЛ! 0:1!
Оскар
Пас отдал
Х. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
8
Стивен Джеррард
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Челси
1
Петр Чех
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ОП
12
Джон Оби Микел
ОП
64
Хуан Мата
АП
8
Оскар
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Рейна
21
Энрике
22
Аггер
23
Каррагер
8
Джонсон
6
Лейва
8
Джеррард
14
Хендерсон
11
Коутиньо
19
Даунинг
9
Суарес
4-2-3-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
20
Иванович
4
Луис
5
Бертранд
7
Рамирес
12
Оби Микел
8
Оскар
64
Мата
10
Азар
9
Торрес
19
Даунинг
26
Шелви
26
Шелви
19
Даунинг
11
Коутиньо
15
Старридж
15
Старридж
11
Коутиньо
10
Азар
51
Бенаюн
51
Бенаюн
10
Азар
64
Мата
8
Лэмпард
8
Лэмпард
64
Мата
8
Оскар
11
Мозес
11
Мозес
8
Оскар
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Ливерпуль - Челси
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:45 (прямая)
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