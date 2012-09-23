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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: обзор матча 23 сентября 2012
Ливерпуль
23.09.2012, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
46'
С. Джеррард
51'
Рафаэл
81'
Р. ван Перси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
89'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Рафаэл
84'
Желтая карточка
Р. ван Перси
Замена
Д. Каррагер
️️️️
Д. Аггер
82'
82'
Замена
Чичарито
️️️️
С. Кагава
81'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. ван Перси
Пас отдал
Л. Валенсия
Травма
Д. Аггер
80'
Желтая карточка
П. Рейна
77'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Р. Стерлинг
66'
59'
Желтая карточка
П. Скоулз
51'
ГОЛ! 1:1!
Рафаэл
Пас отдал
С. Кагава
46'
Замена
П. Скоулз
️️️️
Нани
Замена
Сусо
️️️️
Ф. Борини
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Джеррард
Пас отдал
Г. Джонсон
46'
Красная карточка
Д. Шелви
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
8
Глен Джонсон
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЛП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Стивен Джеррард
ПП
16
Фабио Борини
ЛФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
11
Райан Гиггз
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Сусо
ПВ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
8
Джонсон
22
Аггер
37
Шкртел
16
Келли
26
Шелви
7
Аллен
8
Джеррард
19
Стерлинг
16
Борини
9
Суарес
4-2-1-2-1
1
Линдегаард
2
Рафаэл
35
Эванс
5
Фердинанд
27
Эвра
16
Кэррик
11
Гиггз
25
Валенсия
10
Кагава
17
Нани
32
ван Перси
22
Аггер
23
Каррагер
23
Каррагер
22
Аггер
19
Стерлинг
14
Хендерсон
14
Хендерсон
19
Стерлинг
16
Борини
10
Сусо
10
Сусо
16
Борини
17
Нани
22
Скоулз
22
Скоулз
17
Нани
2
Рафаэл
18
Уэлбек
18
Уэлбек
2
Рафаэл
10
Кагава
14
Чичарито
14
Чичарито
10
Кагава
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
8
Нури Шахин
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
43
Давид Де Хеа
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
8
Нури Шахин
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:25 (прямая)
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