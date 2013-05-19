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Ливерпуль - Куинз Парк Рейнджерс
Ливерпуль - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 19 мая 2013
Ливерпуль
19.05.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
23'
Ф. Коутиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
С. Коатес
️️️️
Д. Каррагер
86'
80'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
П. Джи Сун
Замена
Сусо
️️️️
Ф. Коутиньо
75'
72'
Желтая карточка
Э. Таунсенд
72'
Замена
Д. Макки
️️️️
Б. Замора
67'
Желтая карточка
Ш. Дерри
Замена
Ф. Борини
️️️️
Д. Айб
64'
46'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Л. Реми
32'
Желтая карточка
К. Хилл
ГОЛ! 1:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Д. Айб
23'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
27
Майкл Харриман
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
25
Стефан Мбиа
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
21
Энрике
23
Каррагер
37
Шкртел
8
Джонсон
19
Даунинг
14
Хендерсон
6
Лейва
11
Коутиньо
33
Айб
15
Старридж
4-3-1-2
31
Грин
6
Хилл
5
Онуоха
2
Траоре
27
Харриман
25
Мбиа
4
Дерри
33
Пак Джи Сун
25
Таунсенд
25
Замора
14
Реми
23
Каррагер
4
Коатес
4
Коатес
23
Каррагер
11
Коутиньо
10
Сусо
10
Сусо
11
Коутиньо
33
Айб
16
Борини
16
Борини
33
Айб
14
Реми
23
Гранеро
23
Гранеро
14
Реми
25
Замора
12
Макки
12
Макки
25
Замора
33
Пак Джи Сун
30
Хойлетт
30
Хойлетт
33
Пак Джи Сун
Остались в запасе
Ливерпуль
Куинз Парк Рейнджерс
25
Брэд Джонс
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
5
Макс Эмер
ЦЗ
28
Брайн Мерфи
ВР
2
Фабио
ПЗ
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Остались в запасе
5
Макс Эмер
ЦЗ
28
Брайн Мерфи
ВР
2
Фабио
ПЗ
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Ливерпуль - Куинз Парк Рейнджерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Энфилд Роуд
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