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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль - Эвертон: обзор матча 05 мая 2013
Ливерпуль
05.05.2013, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Эвертон
90'
+1
Желтая карточка
Л. Осман
Желтая карточка
Ф. Борини
88'
Замена
М. Шкртел
️️️️
С. Даунинг
79'
75'
Замена
Н. Елавич
️️️️
К. Миральяс
Замена
Ф. Борини
️️️️
Д. Хендерсон
66'
56'
Желтая карточка
В. Аничебе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Стивен Джеррард
(К)
ОП
6
Лукас Лейва
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
(К)
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛВ
21
Леон Осман
ОП
24
Даррон Гибсон
ОП
25
Маруан Феллайни
АП
87
Кевин Миральяс
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
4-2-1-2-1
25
Рейна
21
Энрике
23
Каррагер
22
Аггер
8
Джонсон
8
Джеррард
6
Лейва
14
Хендерсон
11
Коутиньо
19
Даунинг
15
Старридж
4-2-3-1
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
25
Дистен
3
Бэйнс
21
Осман
24
Гибсон
87
Миральяс
25
Феллайни
20
Пиенаар
28
Аничебе
19
Даунинг
37
Шкртел
37
Шкртел
19
Даунинг
14
Хендерсон
16
Борини
16
Борини
14
Хендерсон
87
Миральяс
18
Елавич
18
Елавич
87
Миральяс
Остались в запасе
Ливерпуль
Эвертон
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
10
Сусо
ПВ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ливерпуль - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:25 (прямая)
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