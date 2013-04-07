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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вест Хэм
Ливерпуль - Вест Хэм: обзор матча 07 апреля 2013
Ливерпуль
07.04.2013, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вест Хэм
85'
Желтая карточка
Д. О'Брайен
84'
Замена
Э. Погатец
️️️️
Д. Томкинс
83'
Травма
Д. Томкинс
Замена
У. Ассаиди
️️️️
Д. Хендерсон
71'
63'
Замена
Д. Коллисон
️️️️
Р. Важ Те
62'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
К. Нолан
Замена
Д. Старридж
️️️️
С. Даунинг
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛВ
19
Гари О'Нил
ОП
17
Мухамед Диаме
ОП
4
Кевин Нолан
(К)
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Сусо
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Вест Хэм
30
Стефен Хендерсон
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
10
Джек Коллисон
ПП
20
Модибо Майга
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Рейна
21
Энрике
22
Аггер
23
Каррагер
8
Джонсон
6
Лейва
14
Хендерсон
8
Джеррард
11
Коутиньо
19
Даунинг
9
Суарес
4-2-1-2-1
22
Яскилайнен
55
Демель
5
Томкинс
39
Коллинс
17
О'Брайен
19
О'Нил
17
Диаме
4
Нолан
12
Важ Те
16
Джарвис
24
Коул
14
Хендерсон
24
Ассаиди
24
Ассаиди
14
Хендерсон
19
Даунинг
15
Старридж
15
Старридж
19
Даунинг
5
Томкинс
2
Погатец
2
Погатец
5
Томкинс
4
Нолан
31
Тэйлор
31
Тэйлор
4
Нолан
12
Важ Те
10
Коллисон
10
Коллисон
12
Важ Те
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Хэм
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
30
Стефен Хендерсон
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
20
Модибо Майга
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Сусо
ПВ
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
20
Модибо Майга
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:25 (прямая)
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