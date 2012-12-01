Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Саутгемптон
Ливерпуль - Саутгемптон: обзор матча 01 декабря 2012
Ливерпуль
01.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
43'
Д. Аггер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Саутгемптон
Желтая карточка
Д. Каррагер
90'
+1
Замена
Д. Каррагер
️️️️
Л. Лейва
88'
Желтая карточка
Л. Суарес
81'
78'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Д. Панчеон
70'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Д. Корк
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Аллен
69'
ГОЛ! 1:0!
Д. Аггер
Пас отдал
Г. Джонсон
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЛП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ОП
6
Лукас Лейва
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Натаниэл Клайн
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Люк Шоу
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ОП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Адам Лаллана
(К)
АП
40
Джейсон Панчеон
ПП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Сусо
ПВ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
10
Бен Ривс
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
4-2-2-1-1
25
Рейна
21
Энрике
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джонсон
7
Аллен
6
Лейва
26
Шелви
8
Джеррард
19
Стерлинг
9
Суарес
4-2-1-2-1
13
Газзанига
23
Шоу
6
Фонте
4
Йошида
17
Клайн
14
Шнейдерлен
4
Корк
40
Панчеон
11
Рамирес
10
Лаллана
17
Ламберт
6
Лейва
23
Каррагер
23
Каррагер
6
Лейва
7
Аллен
14
Хендерсон
14
Хендерсон
7
Аллен
4
Корк
10
Дэвис
10
Дэвис
4
Корк
40
Панчеон
16
Родригес
16
Родригес
40
Панчеон
Остались в запасе
Ливерпуль
Саутгемптон
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
10
Бен Ривс
ЦП
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
10
Сусо
ПВ
Остались в запасе
10
Бен Ривс
ЦП
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Статистика матча Ливерпуль - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Энфилд Роуд
Новости команд
Все
Ливерпуль
Саутгемптон
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
11
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
11
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+