Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Экс-игрок сборной Англии провозгласил себя папой римским

Сегодня, 07:12
3

Бывший футболист сборной Англии Джоуи Бартон пошутил, что стал папой римским.

В понедельник, 21 апреля, умер папа римский Франциск.

«Мы с радостью возвещаем миру, что под водительством Святого Духа и Святой Коллегии Кардиналов Джозеф Бартон избран на трон святого Петра. Отныне он будет именоваться Папа Джозеф Бартон II, Верховный Первосвященник Вселенской Церкви, Епископ Рима, Наместник Христа и Слуга слуг Божьих. Да зазвонят колокола, и да возрадуются верующие!» – написал Бартон в соцсетях.

Еще по теме:
АПЛ. «Манчестер Сити» вырвал победу над «Астон Виллой» (2:1) благодаря голу на 94-й минуте
«Манчестер Сити» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2025
В «Тоттенхэме» определились с будущим тренера Постекоглу
Источник: твиттер Джоуи Бартона
Англия. Премьер-лига Бартон Джоуи
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Max-Min-vkontakte
1745381765
в палату его, к Наполеону)
Ответить
k611
1745382703
Грибов не тех поел видимо
Ответить
fakeid
1745385459
прочитав заголовок, сразу стало понятно, что бартон. там только один такой долбо**, как у нас мостовой. в палату срочно.
Ответить
Главные новости
Обладатель Кубка УЕФА обозначил главную проблему «Спартака»
08:20
ФотоЭкс-игрок сборной Англии провозгласил себя папой римским
07:12
3
Винисиуса могут отстранить от футбола на 2 года
06:20
2
Файзулин одним словом охарактеризовал Быстрова
05:42
2
Мостовой высказался о крестном ходе вокруг стадиона «Динамо»
04:35
2
Российская команда сыграла в Европе, доходы Роналду и Месси за всю карьеру, Головин ответил на предложение «Зенита» и другие новости
01:30
«ПСЖ» побил рекорд топ-5 лиг Европы, который держался 32 года
00:53
Головин рассказал о ценах за аренду квартиры в Монако
00:41
1
Примера. «Барселона» минимально обыграла «Мальорку» – 1:0
00:23
Саудовские клубы хотят купить четырех футболистов «Барселоны»
00:12
1
Все новости
Все новости
АПЛ. «Манчестер Сити» вырвал победу над «Астон Виллой» (2:1) благодаря голу на 94-й минуте
Вчера, 23:58
В «Тоттенхэме» определились с будущим тренера Постекоглу
Вчера, 18:46
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи по поводу допинга
Вчера, 15:38
5
«Ливерпуль» продаст самого дорогого игрока в истории клуба
Вчера, 14:37
Руни определил топ-5 игроков АПЛ нынешнего сезона
Вчера, 13:22
Родри сделал выбор между «Манчестер Сити» и «Реалом»
Вчера, 06:17
«Манчестер Юнайтед» рассматривает семь вариантов усиления атаки
Вчера, 00:47
5
АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл «Ноттингем Форест» (1:2) и остался на 16-м месте
21 апреля
4
Варди одним словом охарактеризовал досрочный вылет «Лестера» из АПЛ
21 апреля
6
Определились два клуба, вышедшие в АПЛ из Чемпионшипа
21 апреля
2
«Манчестер Юнайтед» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон
21 апреля
3
«Манчестер Сити» готов заплатить 230 миллионов за полузащитника «Барселоны»
21 апреля
1
«Лестер» вылетел из АПЛ
20 апреля
5
АПЛ. «Ливерпуль» в гостях победил «Лестер» (1:0) и может стать чемпионом в следующем туре
20 апреля
1
АПЛ. «МЮ» проиграл «Вулверхэмптону», «Арсенал» и «Челси» одержали победы
20 апреля
1
АПЛ. «Манчестер Сити» победил в гостях «Эвертон» (2:0)
19 апреля
Стало известно, какую зарплату требовал Де Брюйне у «Манчестер Сити»
19 апреля
4
«Манчестер Сити» нацелился на двух футболистов «Ювентуса»
19 апреля
Российский игрок может дебютировать в «МЮ» в этом сезоне
18 апреля
1
Месси заявил о вреде Гвардиолы мировому футболу
18 апреля
4
Фото«Ливерпуль» продлил контракт с капитаном команды
17 апреля
2
Раскрыты подробности переговоров Роналду с «Аль-Насром»
16 апреля
4
«Манчестер Сити» готов потратить 150 миллионов на замену для Де Брюйне
16 апреля
1
Скоулз выбрал лучших футболистов в истории на каждой позиции
16 апреля
1
Форвард «Манчестер Юнайтед» выбыл до конца сезона
16 апреля
Гвардиола разочаровался в Де Брюйне: известна причина
15 апреля
1
Бенитес назвал футболиста, который заслужил «Золотой мяч»
15 апреля
3
Названа сумма, которую «Байер» попросит у «Манчестер Юнайтед» за 29-летнего чеха
15 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 