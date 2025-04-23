Экс-игрок сборной Англии провозгласил себя папой римским

Бывший футболист сборной Англии Джоуи Бартон пошутил, что стал папой римским.

В понедельник, 21 апреля, умер папа римский Франциск.

«Мы с радостью возвещаем миру, что под водительством Святого Духа и Святой Коллегии Кардиналов Джозеф Бартон избран на трон святого Петра. Отныне он будет именоваться Папа Джозеф Бартон II, Верховный Первосвященник Вселенской Церкви, Епископ Рима, Наместник Христа и Слуга слуг Божьих. Да зазвонят колокола, и да возрадуются верующие!» – написал Бартон в соцсетях.