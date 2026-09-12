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РПЛ 2026/2027
Команды
Динамо
Александр Кутицкий
Статистика
€ 1 млн
Александр Кутицкий - статистика
Динамо
1 января 2002 (24), Москва
#50 | Полузащитник
183 см
Россия
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Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1 : 0
12.09.2026
Оренбург
Был в запасе
Статистика по турнирам
Зимний кубок РПЛ 2026
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Команда
И
Г
П
Ж
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Динамо
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Динамо
1 : 0
10.02.2026
Краснодар
32' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
ЦСКА
1 : 1
06.02.2026
Динамо
Был в запасе
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Зенит
2 : 1
03.02.2026
Динамо
63' - 90'
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