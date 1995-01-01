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    Аюпов, Прудников, Диалло сыграют у «Оренбурга» против «Динамо»; Лещук, Кутицкий, Захарян – в основе гостей

    Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч группового этапа Кубка России против «Оренбурга».

    «Оренбург»: Полетаев, Эктов, Козлов, Гойкович, Стаматов, Миронов, Корян, Аюпов, Шаболин, Прудников, Диалло.

    Запасные: Гошев, Сиваков, Малых, Фамейе, Бреев, Бидловский, Титков, Болотов, Ойеволе, Сычевой, Воробьев.

    «Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Евгеньев, Бальбуэна, Скопинцев, Кутицкий, Захарян, Н’Жи, Шиманьски, Грулев, Тюкавин.

    Запасные: Шунин, Плиев, Моро, Игбун, Сазонов, Ордец, Макаров, Фомин, Галкин, Гладышев.

    • Матч начнется в 15:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13958

      paracetamol 1 час назад

      Сделают орки ментов, нечего вторым составом на Кубок выходить!

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      Рейтинг: +3644

      neim > paracetamol 54 минуты назад

      Сделалка не выросла. С такой командой, как Оренбург, можно и вторым составом обойтись.

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