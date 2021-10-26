Аюпов, Прудников, Диалло сыграют у «Оренбурга» против «Динамо»; Лещук, Кутицкий, Захарян – в основе гостей

Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч группового этапа Кубка России против «Оренбурга».

«Оренбург»: Полетаев, Эктов, Козлов, Гойкович, Стаматов, Миронов, Корян, Аюпов, Шаболин, Прудников, Диалло.

Запасные: Гошев, Сиваков, Малых, Фамейе, Бреев, Бидловский, Титков, Болотов, Ойеволе, Сычевой, Воробьев.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Евгеньев, Бальбуэна, Скопинцев, Кутицкий, Захарян, Н’Жи, Шиманьски, Грулев, Тюкавин.

Запасные: Шунин, Плиев, Моро, Игбун, Сазонов, Ордец, Макаров, Фомин, Галкин, Гладышев.