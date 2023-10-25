Агент динамовца Кутицкого – о травме игрока: «Это для тех, кто говорит, что футболисты много зарабатывают»

Алексей Сафонов, агент защитника «Динамо» Александра Кутицкого, прокомментировал травму игрока. Он выбыл до весны.

«Футбол – травматичный вид спорта. Прошло небольшое хирургическое вмешательство. С новыми силами будет двигаться дальше. Это лишний раз для тех, кто говорит, много или мало получают футболисты. Профессиональный спорт здоровья не прибавляет.

Сроки восстановления? Будем надеяться, что Кутицкий восстановится раньше весны. Пожелал Саше здоровья и удачи. Константин Тюкавин также написал, россияне друг друга поддерживают, этого не отнять. Кутицкий с Тюкавиным вообще прошли огонь, воду и медные трубы», – сказал Сафонов.