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    ДФЛ обновила список номинантов на премию «Первая пятерка»

    Детская футбольная лига опубликовала обновленный список номинантов премии «Первая пятeрка», которая ежегодно вручается лучшему молодому игроку РПЛ (до 21 года).

    По решению оргкомитета в список были добавлены игроки «Динамо» Константин Тюкавин и Александр Кутицкий, а также нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.

    Полностью список номинантов выглядит так:

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    Источник: телеграм-канал РФС

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