Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кутицкий: «Динамо» поборется за топ-3. «Зенит» и «Ростов» оступаются, «Спартак» неидеальный»

    Защитник «Динамо» Александр Кутицкий высказался о перспективах клуба.

    «Динамо» претендует на тройку? Отрыв не такой большой. В следующей игре, например, «Ростов» оступается, а мы выигрываем. И отрыв сокращается еще на 3 очка.

    Я уверен, что мы можем бороться. «Зенит» оступился. «Спартак» неидеальный, они с «Сочи» вничью сыграли. Все покажет вторая половина. Как начнем – так и проведем», – сказал Кутицкий.

    • «Динамо» идет на 6-м месте в РПЛ.
    • Отставание от 3-го места – 6 очков.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Лещук раскритиковал игроков «Ростова»: «Падали от любого касания. С такой игрой идти в тройке...»
    Фомин – о переходе РФС в Азию: «Лучше, чтобы мы остались в Европе» 1
    В «Динамо» сообщили о срыве переговоров с «Челси» по трансферу Захаряна 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2022 23:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11