Кутицкий: «Динамо» поборется за топ-3. «Зенит» и «Ростов» оступаются, «Спартак» неидеальный»

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий высказался о перспективах клуба.

«Динамо» претендует на тройку? Отрыв не такой большой. В следующей игре, например, «Ростов» оступается, а мы выигрываем. И отрыв сокращается еще на 3 очка.

Я уверен, что мы можем бороться. «Зенит» оступился. «Спартак» неидеальный, они с «Сочи» вничью сыграли. Все покажет вторая половина. Как начнем – так и проведем», – сказал Кутицкий.

«Динамо» идет на 6-м месте в РПЛ.

Отставание от 3-го места – 6 очков.

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