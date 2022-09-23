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    Кутицкий оценил решение Сазонова выступать за сборную Грузии

    Защитник «Динамо» Александр Кутицкий прокомментировал решение своего одноклубника Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии, а не России.

    – Тебя вместе с Костей Тюкавиным вызвали в [молодежную] сборную. Тебе это помогает?

    – Конечно! Мы живем вместе.

    – А Саба не приехал.

    – Это его решение.

    – Вы связывались после этого?

    – Нет.

    – Обиделись на него?

    – Нет, почему. Он тренируется со своими ребятами.

    – Он вам сообщил заранее?

    – Нет, мы не знали. Наверное, руководство знало.

    – То есть вам дополнительно ничего не говорил?

    – Лично мне нет.

    • 20-летний Сазонов – воспитанник «Зенита».
    • Его мать – грузинка.
    • В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 10 матчей.
    • Защитник был в заявке молодежной сборной России на сентябрьский сбор, однако в итоге сделал выбор в пользу грузинской молодежки.

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    Источник: Sport24

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