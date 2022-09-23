Кутицкий оценил решение Сазонова выступать за сборную Грузии

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий прокомментировал решение своего одноклубника Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии, а не России.

– Тебя вместе с Костей Тюкавиным вызвали в [молодежную] сборную. Тебе это помогает?

– Конечно! Мы живем вместе.

– А Саба не приехал.

– Это его решение.

– Вы связывались после этого?

– Нет.

– Обиделись на него?

– Нет, почему. Он тренируется со своими ребятами.

– Он вам сообщил заранее?

– Нет, мы не знали. Наверное, руководство знало.

– То есть вам дополнительно ничего не говорил?

– Лично мне нет.