Кутицкий оценил решение Сазонова выступать за сборную Грузии

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий прокомментировал решение своего одноклубника Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии, а не России.
– Тебя вместе с Костей Тюкавиным вызвали в [молодежную] сборную. Тебе это помогает?
– Конечно! Мы живем вместе.
– А Саба не приехал.
– Это его решение.
– Вы связывались после этого?
– Нет.
– Обиделись на него?
– Нет, почему. Он тренируется со своими ребятами.
– Он вам сообщил заранее?
– Нет, мы не знали. Наверное, руководство знало.
– То есть вам дополнительно ничего не говорил?
– Лично мне нет.
- 20-летний Сазонов – воспитанник «Зенита».
- Его мать – грузинка.
- В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 10 матчей.
- Защитник был в заявке молодежной сборной России на сентябрьский сбор, однако в итоге сделал выбор в пользу грузинской молодежки.
Источник: Sport24